也门人道主义形势不容乐观

也门安全部门官员10月22日表示，该国西南部港口城市穆哈当天发生一起爆炸事件，导致4名政府军士兵死亡、3人受伤。初步调查显示，该爆炸装置是也门胡塞武装人员先前与也门政府军交战时埋设的。此前，也门政府军和胡塞武装相互交换战俘，双方都释放出善意，局势一度出现缓和，但也门整体上依然处于“非常脆弱的状态”。由于连年战争的摧残，也门的人道主义形势不容乐观。

据埃及《共和国报》报道，也门人权部长阿斯卡尔透露，在中部马里卜省地方部落首领的协调下，也门政府军与胡塞武装日前交换了战俘。胡塞武装释放了10名政府军被俘士兵，政府军释放了19名胡塞武装人员。阿斯卡尔强调说，这是根据此前双方达成的换俘协议进行的。去年12月，也门政府和胡塞武装在瑞典首都斯德哥尔摩举行和谈，双方就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致。据报道，双方提出的换俘名单超过1万人，包括也门政府、胡塞武装以及沙特领导的多国联军等多方俘虏。

联合国也门问题特使格里菲思表示，目前也门局势出现缓和迹象，但整体仍处于“非常脆弱的状态”。格里菲思说，也门南部局势依然动荡不安，但在争议地区“没有发生大规模的战斗，这可以被视为有关各方保持克制的一种表现”。他认为，各种迹象表明，也门政府与谋求也门南方独立的南方过渡委员会有可能达成和平协议。格里菲思对胡塞武装和也门政府互换战俘的举措表示欢迎，并希望这是释放所有战俘的积极行动的开始。他还欢迎胡塞武装倡议暂停针对沙特的所有无人机和导弹袭击。

联合国负责人道主义救援事务的副秘书长洛科克日前向安理会表示，也门目前仍面临严重的人道主义危机。他说，也门战事已使近2万名也门民众丧生，7537名非战斗人员确认死亡。近2500万人需要人道主义援助，这一数字相当于也门全国人口总数的80%。

受战乱影响，也门至今依然是世界上粮食最匮乏的国家之一，全境超过2000万人面临严重的粮食短缺问题。饥荒地区和受波及的人口都在不断扩大。当地卫生机构呼吁各国慈善部门和非政府组织协助也门早日摆脱饥馑和粮荒，过上和平安宁的生活。（记者 黄培昭）

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