阿富汗和平进程难现曙光

10月22日，阿富汗北部昆都士省一处安全检查站发生激烈交火，10多名塔利班武装分子对该检查站发起猛烈进攻，造成至少15名警察死亡、2名警察受伤，另有8名武装分子被打死。18日，阿富汗东部楠格哈尔省一座清真寺遭到迫击炮袭击，造成至少62人死亡、36人受伤。分析认为，9月初美国叫停与阿富汗塔利班组织的和平谈判，导致塔利班与阿富汗安全部队之间的冲突加剧，阿富汗安全局势持续动荡。

联合国阿富汗援助团近日发布的报告指出，今年第三季度，阿富汗平民伤亡人数创历史新高，武装冲突共造成4313名平民伤亡，其中1174人死亡、3139人受伤，比2018年同期增加了42%。

联合国秘书长阿富汗问题特别代表山本忠通表示：“平民的伤亡完全不能接受。阿富汗战争给平民造成的伤害表明，通过和平谈判达成停火以及谋求长期性的政治方案解决冲突是至关重要的。”

巴基斯坦《黎明报》近日发表社论称，包括“伊斯兰国”阿富汗分支在内的极端组织正在阿富汗加大招募力度，阿富汗安全局势恶化，为武装分子重新组织及策划发动全球范围内的恐怖活动提供了更大空间。

据报道，继10月初美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德与塔利班代表在巴基斯坦会面之后，美国国防部长马克·埃斯珀20日再度访问阿富汗，试图推动塔利班与美国重新启动中断一个多月的谈判。

分析人士认为，尽管目前美国和塔利班都有意重启和平谈判，但和谈中断以来暴力冲突的显著升级为重启谈判蒙上阴影。解决阿富汗问题当前需要国际社会的协调合作，以帮助阿富汗政府和塔利班之间建立互信，进而推动双方之间展开直接对话。

巴基斯坦政治观察家扎希德·侯赛因表示，美方希望塔利班能够在停火和与喀布尔直接对话两个问题上软化立场，但是鉴于塔利班当前在战场上仍占上风，因此该组织在协议达成前先行停火的可能性不大。目前看来，塔利班尚未显露出任何愿与喀布尔展开直接对话的迹象。侯赛因称，“摆在美国和塔利班和谈面前的障碍物很难消除。现在，迫切需要国际社会团结协作发挥作用，共同推动阿富汗和平进程。”

（本报伊斯兰堡10月23日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 17 版）

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