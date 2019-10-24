紧紧抓住机遇 勇于改革创新 奋力推动经济转型发展

新华社太原10月23日电 （记者赵超）10月21日至22日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在山西省调研。他强调，山西要按照习近平总书记作出的重要指示和要求，紧紧抓住机遇，勇于改革创新，推动经济转型发展，真正走出一条产业优、质量高、效益好、可持续的发展新路。

韩正前往太钢不锈钢精密带钢有限公司，了解企业生产运营、科技创新、产品研发等情况，询问产品在建筑、交通、能源等领域的应用情况，查看高端不锈钢、碳纤维产品，体验在氢燃料电池、柔性显示屏等方面应用的不锈钢箔材“手撕钢”，走进轧机操作室看望慰问企业职工。韩正表示，推动传统制造业转型升级，创新引领是关键，要切实提高自主创新能力，加快关键核心技术攻关，有效提升产品附加值，坚持质量第一，加大具有自主知识产权的核心技术在国家重大标志性工程中的应用力度。

太原重型机械集团有限责任公司是新中国自行设计建设的第一座重型机械厂。韩正来到这里，考察矿山挖掘机、高铁轮对等先进机械研发生产情况。韩正强调，重型机械是国之重器，是先进制造业的重要支撑，要加快产品智能化步伐，提高生产线和生产设备的国产化率，实现精密零部件加工的技术突破，积极拓展“一带一路”沿线国家市场，加强人才队伍建设，打造具有国际竞争力的高端装备制造产业。韩正走进生产车间，勉励一线工人抓住转型升级机遇，推动企业加快发展，实现个人价值。

韩正来到山西省政务服务中心，考察政府职能转变和“放管服”改革推进情况，着重了解投资和工程建设项目审批、证照分离等改革举措，同正在办事的企业工作人员、高校毕业生进行交流。韩正强调，推进政府职能转变要坚持目标导向、问题导向，提升改革的标准化、法治化水平，实现政府工作流程再造，大力推广告知承诺制，加强事中事后监管，持续优化营商环境，以市场主体和群众感受作为评价标准，将这场改革进行到底。

韩正参观了在中国（太原）煤炭交易中心举办的2019能源革命展。展览集中展示了国内外能源转型发展趋势、领先技术和转型成果。韩正指出，山西要立足推动能源生产和消费革命，实施好能源革命综合改革试点，更好担起保障国家能源安全的重任，争当全国能源革命排头兵。

韩正还来到汾河公园三期工程，了解太原市城市规划，实地考察汾河生态治理情况。韩正指出，要加大城市水系环境综合改造力度，强化水系周边城市设计，形成整体风貌，为城市居民提供优质绿色空间。

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 03 版）

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