期待中国在全球发挥更重要作用（国际论坛）

70年来，中国的稳定与发展为地区和平与繁荣提供了机遇，做出了榜样

我要对中华人民共和国成立70周年表达最诚挚的祝贺。从风雨颠簸中走来，新中国顽强战胜了一系列艰难险阻，在应对挑战中奋进前行。改革开放的伟大决策，开启了中国40多年经济快速发展的大门，同时，中国在政治、文化、社会和安全等领域都取得了非凡的成就，其意义甚至可与工业革命相媲美。在当今区域和国际秩序深刻调整的大格局中，中国角色日益成为世人关注的焦点。

中国已成为世界第二大经济体，也是最具活力的世界创新和增长中心。中国越来越多地参与完善全球经济治理。中国提出“一带一路”倡议、倡导建立亚洲基础设施投资银行，这些创举不仅回应了国际社会的普遍诉求，而且为世界经济发展注入了动力。如今，志同道合者组成的伙伴网越来越大，各国共同绘制着精谨细腻的“工笔画”，这将让世界更加清晰地看到中国倡议给全球经济治理带来的新亮色。

70年来，中国的稳定与发展为地区和平与繁荣提供了机遇，做出了榜样。新兴市场国家和发展中国家的群体性崛起，正在改写世界经济格局，推动国际机制改革，中国在这一过程中的作用日益重要。在世界面临的技术和社会问题日益复杂的背景下，中国在改善投资、保护知识产权、保护环境、应对气候变化和落实联合国2030年可持续发展议程等方面提出的创新理念，有助于世界重新发现多边主义的效用，提高对中国作用的认识。中国不断推进全面深化改革，在“十三五”规划中提出了具体政策措施，例如维护公平竞争的市场机制、大力推进国有企业改革、支持非公有制经济发展、积极稳妥化解产能过剩等，这些理念和实践创新有助于促进中国经济增长，并对其他国家和地区的发展具有积极意义。

在观念根深蒂固的世界体系中创造性地发挥作用，必然是一段艰难的旅程。然而，这是中国必须担负的重任，因为中国在全球事务中的作用不断提升。在此过程中，东亚近邻可以与中国携手合作，区域全面经济伙伴关系协定谈判、东盟与中国合作、东盟与中日韩合作等平台，都将为中国展现大国领导力提供重要契机。

中国未来将在全球发挥更加重要的作用。同为发展中国家，我们对中国的未来充满期待。

（作者为印度尼西亚战略与国际研究中心联合创始人、《雅加达邮报》出版人）

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)