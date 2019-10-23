上海旅游住宿业全力保障进博会来宾“住得下、游得好”

新华社上海10月23日电（记者陈爱平）由上海市文化和旅游局举办的2019年度上海市旅游住宿业技能大赛22日落下帷幕。这项自9月初启动的技能大赛旨在促进沪上旅游饭店业界一线服务人员交流学习，以比赛促进从业人员提升职业技能和服务水平，全力保障第二届进博会中外来宾“住得下、游得好”。

第二届进博会共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参加企业商业展，参展国家和地区以及企业数量均已超过首届。这给上海做好中外来宾住宿保障提出更高要求。

在去年首届进博会住宿资源的基础上，上海市文化和旅游局积极发挥所属地区和在线平台的作用，进一步梳理市内宾馆、酒店资源，综合考虑经营规模、诚信经营、投诉举报等各类因素，提出第二届进口博览会住宿房源信息，涉及4个圈层，1762家宾馆、酒店，29.16万间客房。

上海市文化和旅游局副局长张旗表示，相关部门将加强对酒店客房价格的监测预警，为协调客房供应、稳定住宿价格奠定基础。同时，将做好住宿资源发布、供需对接工作，并扎实做好周边旅游购物、信息提示等相关外围配套保障工作。

上海市旅游行业协会饭店业分会相关负责人介绍，今年以来协会已组织多次培训，尤其是围绕上海7月1日起实施的《上海市民生活垃圾处理条例》展开针对性培训，促进酒店落实垃圾分类、不主动提供一次性可替代“六小件”等，鼓励酒店积极向中外宾客推广普及绿色生活理念。

第二届进口博览会举办地点国家会展中心（上海）位于青浦，也使得青浦区和周边地区的旅游饭店成为“最靠近”进博会中外来宾的“窗口”。

上海市青浦区文化和旅游局副局长徐瑞国介绍，结合去年经验，今年青浦区进一步在旅游住宿行业有针对性地开展行业安全、应急演练、业务培训和素质提升等培训，开展旅游用车、食品安全、价格维稳及治安、消防等专项检查，并实行进博会住宿保障综合执法机制，严厉打击各类市场违法行为，加强部门信息互通，实行联合惩戒，不断净化行业氛围，提升行业服务水平。

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