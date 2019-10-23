中央民族乐团在比利时举办中国民族音乐会

新华社比利时安特卫普10月22日电（记者潘革平）中央民族乐团22日晚在比利时安特卫普的麦克塞姆剧场举办“风华国乐”中国民族音乐会，当地300多位中国文化和音乐爱好者以及欧盟机构官员前来欣赏。

音乐会在合奏《瑶族舞曲》中拉开序幕。艺术家们使用二胡、古琴、管子、古筝、唢呐、京胡等多种民族乐器，以独奏、协奏等形式演奏了《二泉映月》《菊花台》和《花好月圆》等10首经典曲目。

笛子的悠扬、二胡的铿锵、古琴的悠远、古筝的优美、唢呐的生动……艺术家们用精湛技艺向观众展示了中国民族音乐的风采。

演出结束后，当地民众菲律普·德克斯说：“这是我第一次欣赏中国民族音乐会，实在是太迷人了。音乐家水平都很高，希望他们还能来安特卫普演出。人文交流有助于人们了解彼此的文化和思维方式，从而能增进理解，促进友谊与合作。”

旅居比利时的欧洲中国传统文化联合会会长钟植、比利时泰姆瑟市市长国际顾问佴同涛一致表示，欢迎中央民族乐团这样高水准的文艺团体经常来海外为华侨华人演出，这将有助于让“华二代”“华三代”牢记中华民族之根。

中央民族乐团乐队首席唐峰对记者表示：“值此中华人民共和国成立70周年之际，中央民族乐团全体演职人员用高水准的艺术表现和全身心的投入，向欧洲民众展示中国传统民族音乐的悠久历史与灿烂辉煌，让西方普通民众感受中国音乐之美。”

据悉，中央民族乐团还将在比利时的布鲁塞尔、鲁汶以及卢森堡的卢森堡市举办四场演出。

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