彰显中国发展的“制度优势”（人民观点）

即将召开的党的十九届四中全会，将研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。新中国70年创造的经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，展现着中国特色社会主义制度的强大生命力和巨大优越性。我们在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中，取得了哪些成绩、积累了哪些经验，中国特色社会主义制度和国家治理体系，为人类探索建设更好社会制度贡献了怎样的中国智慧和中国方案？本版今起推出系列评论，与读者一起思考这一问题。

——编 者

中国经济绩效优、发展能力强，背后是制度设计好、治理效能高

面对外部环境变化和不稳定性不确定性增多，迫切需要我们推进国家治理体系和治理能力现代化，为中国发展提供稳定高效的制度体系，确保中国航船行稳致远

逆风飞翔的姿态，最能展现深层的优势。近日，中国经济前三季度数据公布。主要宏观指标保持在合理区间，固定资产投资保持平稳增长，消费供给方式创新发展……在全球经济放缓的大背景下，中国经济的强劲表现再次向人们展示中国发展背后的“制度优势”。

“经国序民，正其制度”。当今世界正经历百年未有之大变局。中国经济绩效优、发展能力强，背后是制度设计好、治理效能高。我们建立和完善社会主义市场经济制度，既发挥“集中力量办大事”的制度优势，又通过市场激发微观活力。我们发展社会主义民主政治，体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，用制度体系保证人民当家作主。我们完善世界上最大的社会保障体系，努力满足广大人民群众的民生需求。实践证明，中国特色社会主义制度和国家治理体系是植根中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护的制度和治理体系，是具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系，是能够持续推动拥有近14亿人口大国进步和发展、确保拥有5000多年文明史的中华民族实现“两个一百年”奋斗目标进而实现伟大复兴的制度和治理体系。

知所从来才能明其将往。只有从更大的历史坐标中，我们才能更好理解中国特色社会主义制度。近代以来，无数志士仁人前仆后继、不懈探索，寻找救国救民道路，却在很长时间内都抱憾而终。太平天国运动、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命接连而起，但农民起义、君主立宪、资产阶级共和制等种种救国方案都相继失败了。正是我们党确立并巩固了我们国家的国体、政体、根本政治制度、基本政治制度、基本经济制度和各方面的重要制度，为当代中国的发展进步提供了根本保障。这不仅回答了“建立什么样的国家制度”这一近代以来中国人民面临的历史性课题，更是人类制度文明史上的伟大创造。

衡量一个社会制度是否科学、是否先进，主要看是否符合国情、是否有效管用、是否得到人民拥护。只有扎根本国土壤、汲取充沛养分的制度，才最可靠、也最管用。中国特色社会主义制度之所以行得通、有生命力、有效率，就是因为它是从中国的社会土壤中生长起来的。

政治学研究认为，制度化是组织和程序获取价值观和稳定性的一种进程。深入推进反腐败斗争，把权力关进制度的笼子；深入推进简政放权，形成优化营商环境的一系列制度性举措；深入推进生态文明建设，激发环保督察的制度力量……党的十八大以来，我们不断完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国特色社会主义制度，为发展中国家走向现代化提供了全新选择，为人类探索建设更好社会制度贡献了中国智慧和中国方案。

习近平总书记强调：“从形成更加成熟更加定型的制度看，我国社会主义实践的前半程已经走过了，前半程我们的主要历史任务是建立社会主义基本制度，并在这个基础上进行改革，现在已经有了很好的基础。后半程，我们的主要历史任务是完善和发展中国特色社会主义制度，为党和国家事业发展、为人民幸福安康、为社会和谐稳定、为国家长治久安提供一整套更完备、更稳定、更管用的制度体系。”面对外部环境变化和不稳定性不确定性增多，迫切需要我们推进国家治理体系和治理能力现代化，为中国发展提供稳定高效的制度体系，确保中国航船行稳致远。新时代新征程，坚持和完善中国特色社会主义制度，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，我们就一定能确保党和国家事业蓬勃发展、长治久安。

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 05 版）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)