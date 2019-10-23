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让全球共享智能互联红利

——各界高度评价第六届世界互联网大会成果

本报记者 徐隽 夏康健

2019年10月23日08:45  来源：人民网－人民日报
 

　　第六届世界互联网大会10月20日至22日在浙江乌镇举行。与会国家、国际组织、互联网企业等在大会期间达成多项共识与合作意向，签署一系列合作协议，推出最新科技成果，发布多个报告倡议。与会嘉宾、境内外各界积极评价大会成果，充分肯定中国信息技术、数字经济发展和互联网治理成就。

　　助推互联网成为社会发展“最大增量”

　　大会开幕前，组委会发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件，文件指出互联网发展日新月异，构建网络空间命运共同体必须与时俱进。大会期间，又发布重要成果文件《乌镇展望2019》。这引起了与会嘉宾的热烈反响。

　　“报告重申了习近平主席关于网络空间命运共同体的理念，具有很强的现实意义。”中国工程院院士邬贺铨说。

　　“互联网企业要做主流价值的裂变器、正能量的放大器、社会进步的助推器。”知乎创始人、CEO周源说。

　　京东集团副总裁兼京东人工智能事业部总裁周伯文表示，京东集团正致力于构建可信赖的人工智能，以真实场景驱动，让人工智能更有温度。

　　“参加乌镇峰会，坚定了我们与世界各行各业共建网络安全命运共同体的信心和决心。”360集团董事长兼CEO周鸿祎说。

　　“希望通过开放共享更好地助力中国数字经济发展，让更多人享受数字经济的红利。”阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇说。

　　全面分析互联网发展的新态势

　　10月20日，大会发布《中国互联网发展报告2019》《世界互联网发展报告2019》，全面分析了过去一年中国和世界互联网发展的新理论、新成就、新态势。

　　杭州申昊科技股份公司的参会嘉宾朱亚伦表示，正是互联网的发展，让申昊科技自主研发的巡检机器人能够代替人工，在偏远地区的变电所和变电站，对配电设备进行高质量、高效率巡检，为电网的稳定运行保驾护航。

　　“以互联网为中心的生产活动已成为趋势。”中国电子科技集团公司董事长、党组书记熊群力说，数字经济要以网络为基本生产平台，以大数据、云计算、人工智能、边缘算法、区块链等为现代技术工具，才能创造更多社会财富。

　　“从评估结果看，中国位列发展最为突出的国家之列，我感到十分振奋和自豪。”腾讯首席运营官任宇昕说，在未来，腾讯将更好地扎根消费互联网，拥抱产业互联网，做好各行各业的数字化助手。

　　“中国正引领5G和物联网的发展！”拿到研究报告后，全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄说，在5G时代，中国众多的科技“独角兽”公司将创建和腾飞，成为全球未来经济发展的重要引擎。

　　为互联网从业者提供广阔交流平台

　　大会期间，“互联网之光”博览会吸引了众多参展者和参观者。

　　“以前是‘先致富，再修路’，现在是‘想发展，必通网’。”浙江华腾食品有限公司参会代表蔡泽平说。

　　大会期间，还组织了20个分论坛，发布领先科技成果，举行“直通乌镇”全球互联网大赛。

　　在网络文化与青年分论坛演讲的小红书创始人瞿芳认为，大会为互联网企业提供了难得的交流平台。深入交流，让她对互联网发展的趋势有了更深刻的感受。“青年是国家的未来，也是互联网的未来，满足了青年人对美好生活的向往，就意味着抓住了未来、抓住了机遇。”瞿芳说。

　　长期关注数据安全保护的金茂凯德律师事务所合伙人陈自强表示，参加有关网络安全的论坛，让他对大数据时代个人信息保护的新形势、新路径有了更清晰的判断。

　　“过去我们都致力于让大家‘看到未来’，现在我相信越来越多的人都能感受到‘未来已来’。”联想集团董事长、CEO杨元庆说。尤其是5G商用的全面铺开，将给我国互联网科技公司、传统行业带来巨大变革，为社会创造更大的价值。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月23日 04 版）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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