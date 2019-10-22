新华社华盛顿10月21日电 特写：国际宇航大会尴尬开幕

新华社记者周舟

“在这个会议上，我想念一个重要的航天局。中国（航天局）去哪儿了？”21日，在第70届国际宇航大会开幕当天的第一场全会活动上，1000多名现场听众通过手机投票将这一提问置顶了。

出现这个场面的原因是，大会的官方议程上预定在华盛顿会议中心发表演讲的中国国家航天局副局长吴艳华没有出现。在现场观众“集体施压”下，即将担任国际宇航联合会主席的帕斯卡莱·埃伦弗罗因德将其归因于“时间冲突”，但并未进一步解释。而会场的一些人士说，中国代表团赴美签证受阻了。

为什么不让中国参加美国“登月门户”建设？美国选择合作伙伴的标准是什么？——会场大屏幕上刷新着听众关心的问题。尽管中国缺席大会，但在这种探讨航天国际合作的场合，人们显然认为中国不可或缺。

中国历来是国际宇航大会的重要参与方。2018年在德国不来梅举办的第69届大会上，中国代表团“阵容强大”：国家航天局局长张克俭出席，中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司等企业展示了中国航天的最新成就。而今年在华盛顿举办的这届大会上，记者没有看到这些企业的身影。

展厅里，来自北京的天文相机制造商QHYCCD是为数不多的中国企业之一。这家公司负责销售业务的毕婷婷对新华社记者说，据她所知，有一家国内企业全员未获赴美签证，还有一家企业只有一人获签，而她本人因为不是技术人员才勉强获签，公司其他同事均未能成行。

签证问题在会前就一度引发担忧。在20日举办的记者会上，国际宇航大会组委会共同主席文森特·博尔斯说，他18个月前就同美国国务院沟通，确保参会者及时拿到签证。目前看来，结果并不理想。

中国外交部发言人本月9日表示，一段时间以来，美方对中方的学者、学生、企业界人士和科技人员等赴美采取了拒签、拖延签证申请、吊销赴美长期签证、盘查骚扰等措施，阻挠中美正常的人文交流与人员往来，也损害了中方人员的人身安全与合法权益。

这一现象的背景是美国政府把自己的偏见带到国际科技合作领域，频频制造障碍。在21日上午的国际宇航大会开幕式上，美国副总统彭斯宣称，要推动美国为主导的国际航天合作，而美国要与“志同道合的热爱自由的”国家合作。

这番讲话遭到部分与会人员抵制。实际上，一些航天界人士17日就曾发起一封致大会的公开信，认为彭斯出席开幕式与国际宇航大会主张国际合作的宗旨相悖，目前已有200多人参与署名。

美国航天元老、“阿波罗11号”登月宇航员巴兹·奥尔德林20日在华盛顿举办的一场学术研讨会上表示，希望与中国开展探月合作。

欧洲航天局局长扬·韦尔纳也不认同彭斯的观点。他在大会期间接受新华社记者采访时说，国际合作会面临诸多问题，“但没人会因为有风险就不出门”。

韦尔纳坚定表达了将继续与中国合作的意愿，提到欧航局已把一批宇航员派到中国接受训练。他说，只有通过合作才能让对方了解自己的文化和想法，“我不会因为别人和我想法不一样就停止合作，恰恰相反，这正是要合作的理由”。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)