法国驻华大使：各国应共同应对环境挑战

人民网北京10月22日电 （孙晨晨） 由“大河未来倡议”协会和黄河水利委员会联合牵头举办的黄河生态保护研讨会21日在北京法国大使馆举行。法国驻华大使罗梁（Laurent BILI），法兰西学术院院士及“大河未来倡议”协会主席奥森纳（ Erik ORSENNA ），水利部副司长李戈，法国国立罗纳河公司董事长兼总经理伊丽莎白·艾罗（Elisabeth AYRAULT）出席开幕式。此外欧盟驻华大使郁白（ Nicolas CHAPUIS），中国科学院战略咨询研究院副院长及第十三届全国人大常委会委员王毅，作为特邀嘉宾也出席了开幕式，中外嘉宾共同探讨中法水利合作、生物多样性、黄河流域生态保护等问题。

水利部副司长李戈首先简要介绍了新中国成立以来在黄河水利建设方面取得的成就。他表示，今年既是中华人民共和国成立七十周年，也是中法两国建交的55周年，中法两国之间已经形成全方位，宽领域，多层次的互利合作格局。自2009年中法两国签署水资源领域合作协议以来，双方在水资源管理，流域管理，人员培训管理以及中欧水资源交流平台方面开展了丰富的交流与合作。中国愿意在一带一路倡议下同法国和世界各国交流经验与教训，共同应对和解决水问题，推动各国水管理能力的共同提高。

法国驻华大使罗梁表示，目前世界各国都面临着严峻的生态环境保护问题，各国应携起手来，共同应对环境挑战。2019年3月中国国家主席习近平对法国进行国事访问期间，中法两国元首发表的多边主义联合声明重申了生物多样性保护的重要性。

欧盟驻华大使郁白表示，中国在2015年参与巴黎气候峰会，并与各国共同努力，为推动达成协定作出了建设性的贡献。2020年《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）将在昆明召开，希望中国作为主办国，与参会各国共同探讨解决全球范围内的生态环境问题的资金问题及解决方案。

据悉，本届黄河生态保护研讨会将于22日至25日在郑州举行，研讨会主题为河流与生物多样性——黄河研究。

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