第二届进博会展品抢先看

图为上海外滩景色。

王 冈摄（人民视觉）

全球最细最短胰岛素注射针头

日本医疗器械制造行业领军企业——泰尔茂株式会社将携全球最细、最短胰岛素注射针头“纳诺斯Jr.”前来参展。胰岛素注射是糖尿病治疗行之有效且不良反应较小的治疗方法。这一款最细、最短的胰岛素注射针头，能有效帮助糖尿病患者缓解在自我注射过程中的疼痛和不适，为患者坚持规范治疗提供便利。

神秘的古董汽车

美国的古董车经销公司Bund on the Boulevard LLC将带来5辆古董车，为观众揭开古董车文化神秘的面纱。其中，有的超过百年历史，被誉为当时的终极跑车；有的拥有最具特色的柏林型车身；有的是上世纪30年代的赛车传奇和时尚偶像；有的是那个时代速度最快、造型最漂亮的赛车之一。总之，每一款藏品都有其独特的性格和历史。

“世界最安静”的洗衣机

来自土耳其的明星企业，伟视达（VESTEL）将带来洗衣机、电视机、冰箱、洗碗机、烤箱等一众白色家电。该公司每2.5秒就能够生产一台电视，生产的洗衣机号称是世界最安静的洗衣机。通常，洗衣机的工作声音为50-53分贝，该公司的洗衣机几乎听不见其工作声音，仅39分贝，如同情侣耳边喃喃细语之声。

“金牛座”的姊妹“双子座”

作为2018年进博会最大最重展品金牛座的姊妹展品，德国瓦德里希科堡机床有限责任公司的TAURUS 25金牛座移动龙门加工中心将在第二届进博会上亮相，它的名字是双子座。双子座在身型上比金牛座略小一些，但精度更高，更适合中国智能制造需要。尽管双子座规格小一点，机械部分部件较2018年安装数量更多，布展工作量加大一倍。

128克拉坦桑石“海洋之心”

在电影《泰坦尼克号》凄美的爱情故事里，那颗贯穿全剧的“海洋之心”让全世界为之着迷，已成为爱情永恒的象征。在获得这颗原重132.60克拉坦桑石的时候，设计师最先想到的就是把它打造成一颗“海洋之心”。经过严谨计算设计，它最终以128.88克拉的完美姿态呈现于世。这颗“海洋之心”将首次来到中国，在进博会上亮相。

与意大利本土毫无差异的面点

近日，近200公斤意大利进口面团抵达中国。为保证进博会观展人员不出国门就能品尝到与意大利本土毫无口感差异的意大利面点，参展方采用全程恒温冷链方式海运到上海，温度精准维持在20℃左右。面团是面包的核心和基础，这些“娇贵”面团抵沪后，参展前将在25℃以上的环境进行专业的发酵，在展会现场烘焙成美味的意大利面包。

（李 婕 杨 帆整理）

(责编：徐祥丽、贾文婷)