“如新春蕾学院”助力西部贫困家庭女童职业培训

10月22日，“如新春蕾学院”公益项目启动仪式在四川国际标榜职业学院举办。为进一步推进“春蕾学院”公益项目的落地实施，中国儿童少年基金会携手上海如新公益基金会共同发起“如新春蕾学院”项目，旨在帮扶包括四川省在内的西部地区贫困家庭适龄女童接受职业技能培训，享有就业机会。

据悉，“春蕾学院”公益项目于2017年10月10日国际女童日期间推出。作为“春蕾计划”的重要组成部分，项目将为贫困适龄女童提供免费的未来职业教育和职业规划，帮助她们平稳步入社会，实现个人和家庭脱贫。

中国儿童少年基金会副秘书长王海静表示， 9月初，春蕾计划启动了升级版——“春蕾计划-梦想未来”行动。把立德树人作为根本任务，主要开展以研学为载体的社会实践行动、以助学为重点的求学圆梦行动、以女童保护为重点的安全健康行动、以结对帮扶为形式的牵手成长行动和以互联网为平台的公众参与行动。将向贫困家庭适龄女童提供更加符合时代需求的职业技能培训、创业指导、就业推荐，以此丰富“春蕾学院”项目的外延和内涵。

据了解，如新春蕾学院项目内容包括，为职业院校贫困女生设立奖/助学金，为贫困家庭大龄女童开办短期职业技术培训班，开展素养教育、组织毕业游学、携手职业院校打造就业平台，推出一对一认捐平台。项目启动后将首批资助100名女童。

今年是中国女童助学公益项目“春蕾计划”实施30周年。1989年，中国儿童少年基金会组织实施“春蕾计划”，迄今已资助超过369万名贫困女童、援建1811所春蕾学校、发放217万套护蕾手册、获得2784万人次捐赠、募集善款21亿元。

(责编：李婷(实习生)、常红)