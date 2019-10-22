英政府欲强推月底“脱欧” 促议会“赶紧”

多名英国政府要员20日向媒体记者声称，首相鲍里斯·约翰逊领导的政府“有能力”10月31日以前脱离欧洲联盟；后续11天内，政府需要议会、法院和欧盟等多方“配合”。

【政府促议会“赶紧”】

英国议会下院19日增加一天会期，以辩论及表决约翰逊17日与欧盟委员会达成的协议。这一新版“脱欧”协议17日在欧盟峰会上获欧盟其他27个成员国领导人一致通过。

然而，议会19日首先表决并通过独立议员奥利弗·莱特温提出的一项修正案。修正案提出，只有当议会表决通过《退出协议法案》，才能表决协议本身。《退出协议法案》将使“脱欧”协议内容成为在“脱欧”后生效的法律。

这一修正案的通过使议会当天无法继续表决新版“脱欧”协议。这又触发议会9月通过、由议员希拉里·本提出的“本”法案生效：如果议会10月19日既没有通过“脱欧”协议又没有同意“无协议脱欧”，首相必须致信欧盟、申请“脱欧”延期。

为依照原计划赶在10月31日以前“脱欧”，英国政府希望21日再次在议会辩论与“脱欧”协议相关议题。

一些议员认为政府的要求有违议会惯例。下院议长约翰·伯科说，他21日将决定当天是否再次辩论“脱欧”议题。

为应对“无协议脱欧”做准备的内阁大臣迈克尔·戈夫20日告诉媒体，如果《退出协议法案》下周通过，就无需延期，有望本月31日“脱欧”。

路透社报道，预期议会从22日开始辩论上述法案。

【多方不愿“无协议”】

莱特温的修正案迫使约翰逊19日无法促成议会通过新版“脱欧”协议。

按照莱特温的说法，他之所以提出修正案，是因为担心议会即便19日通过新版协议，如果本月31日以前表决上述法案过程中“出幺蛾子”，同时错失“本”法案的延期“脱欧”可能性，使英国陷入被动，只能在月底“无协议脱欧”。

他20日说，只要政府继续推进新版协议及相关法案表决，约翰逊能够如期带领英国“脱欧”，他将为新协议投赞成票。

21名“反水”保守党籍议员中的多数和独立议员安伯·拉德表示支持新版“脱欧”协议。那21人9月初因为反对“无协议脱欧”而遭保守党驱逐，继而加入在野党阵营。拉德曾出任就业与养老金大臣，9月初退出保守党。

同时，一些在野党议员认为约翰逊就延期“脱欧”写给欧盟的两封信不符合“本”法案规定。一些“留欧”派人士已向苏格兰最高民事法院提起诉讼。法院定于21日举行听证会，以裁决约翰逊的做法是否违法。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克收到约翰逊的信后在社交媒体“推特”说，将与欧盟领导人商讨如何回应英方。

多名欧盟外交官20日告诉媒体，对是否同意英方延期申请，欧盟不太愿意急着答复，会依据英方下周实际行动作出回应。（郭倩）（新华社专特稿）

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