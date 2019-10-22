中国绝不走“国强必霸”的路子（新时代的中国与世界·机遇篇⑤）

10月11日，在联合国驻黎巴嫩临时部队举办的军事障碍赛上，中国维和官兵夺得冠军和季军，在国际舞台上展现出中国军人的过硬本领。

彭 希摄 （新华社发）

“中国的发展，靠的是‘摸着石头过河’的探索精神，不走帝国主义、殖民主义老路，不照搬西方国家发展模式，而是结合中国实际、总结经验教训、借鉴人类文明，敢闯敢试，走出一条自己的路。”《新时代的中国与世界》白皮书中字字铿锵，阐释中国和平发展的强劲动力和精神内核。

从5000年文明交流的历史渊源，到近代反侵略反殖民斗争的艰苦历程；从新中国成立后提出的和平共处五项原则，到改革开放后融入世界发展大潮，贡献中国力量——中国用行动证明：中国绝不走“国强必霸”的路子，中国发展对世界是机遇，而不是威胁和挑战。

民族基因：珍惜和平反对霸权

“中华民族的血液里没有侵略他人、称霸世界的基因。”《新时代的中国与世界》白皮书中写道，中国走和平发展道路，来源于中华文明的深厚底蕴。

纵观五千年华夏文明史，自古以来，中华民族就积极开展对外经贸文化交流，而非对外侵略扩张。2100多年前，中国开通丝绸之路，连接东亚、中亚、西亚和地中海地区，推动了东西方商贸往来和文明交流。600多年前，郑和率领船队7次远航太平洋和西印度洋，到访30多个国家和地区，留下与沿途各国友好交往的历史佳话。

“中华文明起源于农耕文明，崇尚儒家文化，讲求中庸，以和为贵，这些民族个性和文明基因与西方国家迥然不同。中国几千年的历史中，都没有出现类似西方国家通过海上战争侵略他国的现象。”全球化智库理事长、国务院参事王辉耀在接受本报记者采访时表示，中国自古以来的发展模式与西方国家存在本质差异。

“中国融入全球化的历程与欧美国家形成鲜明对比，中国不像欧美国家那样对其他国家进行殖民或暴力军事干预。在中国走向世界的过程中，从未出现类似于西方国家在19世纪后期对非洲、拉丁美洲进行的殖民掠夺的情况。”菲律宾拉普勒新闻网站刊文报道。

近代以来的百余年间，中国饱受帝国主义侵略欺凌，经历艰苦卓绝的反侵略反殖民斗争，实现民族独立。历经苦难的中国人民比谁都了解侵略的罪恶和战争的创伤，因此更加珍惜和平，绝不会将曾经遭受过的悲惨经历强加给其他民族。

“中国是现存国际秩序的受益者，中国经济发展有赖于开放的世界经济体系，中国没有理由走国强必霸的老路，和平的国际环境符合中国的基本利益。”中国人民大学国家发展与战略研究院专职研究员、国际关系学院教授宋伟在接受本报记者采访时分析。

中国坚决反对任何形式的霸权主义，自己也决不搞霸权主义。在国际舞台上，中国始终是维护和平、反对霸权的坚定践行者。

切实行动：维护和平开放共赢

“中国遵循合作共赢的发展理念。中国将继续致力于和平发展之路，并采取开放共赢的战略。它致力于建立世界和平，为全球发展做出贡献，维护国际秩序和多边主义。”印度尼西亚《雅加达邮报》网站刊文称，中国的发展具有全球意义，因为它不仅使中国人民受益，也使世界其他地区受益。

白皮书数据显示，中国主动裁减军队员额400余万，签署或加入《不扩散核武器条约》等20个多边军控、裁军和防扩散条约；同14个邻国中的12个国家彻底解决了陆地边界问题，划定了中越北部湾海上界线，为和平解决国家间历史遗留问题以及国际争端开辟了崭新道路。如今，中国已成为联合国第二大维和预算摊款国和经常性预算会费国，是安理会常任理事国第一大出兵国，也是组建维和待命部队数量最多、分队种类最齐全的国家。

“中国发展需要世界和平，就像人需要水和空气，中国与世界是共生共荣、休戚与共的关系。”王辉耀分析指出，中国成为国际货币基金组织第三大股东；倡议成立亚投行，吸引100个国家和地区加入；提出“一带一路”倡议，推动全球经济互联互通；每年向世界输送60余万留学生人才，是全球最大留学生输出国；积极推动达成气候变化《巴黎协定》，提前3年达成哥本哈根气候变化大会承诺减排目标等举措表明，中国不仅在维和行动上毫不含糊，在经济、科技、文化、环境等多个领域也切实践行着推动世界共同发展的理念。

宋伟表示：“加入世界贸易组织以来，中国利用自身规模优势、成本优势，依靠投资和出口的拉动，实现经济快速发展。中国也希望继续利用国际市场和全球资源实现与世界其他国家的共同发展。这是中国坚持和平发展道路的深层原因。”

新加坡《海峡时报》在关于白皮书的报道中称，中国在发展中自然崛起，但不想在此过程中威胁、挑战或取代任何其他国家，也不会寻求霸权。“中国走和平发展道路，与时代潮流和世界大势相吻合。”

庄严承诺：和平发展永不称霸

“中国走的是和平发展道路，中国的发展不是自私自利、损人利己、我赢你输的发展，对他国、对世界决不是挑战和威胁。中国决不会称霸，决不搞扩张。”习近平总书记多次在国际场合强调，中国越发展，对世界和平与发展就越有利。

以研究“和平学”著称的挪威奥斯陆大学国际关系教授约翰·加尔通认为，以整体意识、全球思维、人类情怀打量这个世界，正是中国大国外交提供的新“世界观”。

“值得注意的是，中国强调和平发展，而非追求霸权、扩张和创造影响。”伊朗《德黑兰时报》在报道中称，白皮书强调，中国的发展没有威胁其他国家，中国经济增长是整个世界的机遇。

王辉耀认为，中国不走“国强必霸”的路子，符合中国的传统哲学和文化基因，也是中国政府一贯坚持的政治立场。白皮书中多次强调不走“国强必霸”的路子，是对中国70年来发展经验的总结，也表明中国将更全面地参与全球治理，为推动世界和平繁荣做更多的贡献。

“大国要有大国的样子，大国要有大国的担当。大国之大，不在于体量大、块头大、拳头大，而在于胸襟大、格局大、担当大。大国要以人类前途命运为要，对世界和平与发展担负更大责任。”白皮书中，中国大国担当的责任感跃然纸上。正如法国前总理拉法兰所言，中国已在一流大国行列中找到了自己的位置，它思考着自己的责任，也在勇于担当自己的责任。

“中国坚持的和平发展道路，本质上是基于人类命运共同体的思想理念。在经济全球化的背景下，每个国家的命运都息息相关，国家间的博弈不再是简单的零和游戏，也没有国家能在世界变化的大潮中独善其身。中国的崛起本身就是影响世界的大事件，中国坚持和平发展的道路，有助于世界的和平与繁荣，也彰显了中国开放、包容、友好的大国姿态。”宋伟表示。

“无论国际形势如何变化，无论自身如何发展，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。”白皮书里的这句话是中国向世界许下的郑重承诺，也将是中国不断践行的永恒誓言。

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