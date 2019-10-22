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促合作促和平保发展（望海楼）

张军社

2019年10月22日08:13  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月21日，第九届北京香山论坛开幕。中国国家主席习近平向论坛致贺信。在贺信中，习近平主席指出，和平是人类的永恒期望。中国坚持以对话促合作、以合作促和平、以和平保发展。从而表达了中国对对话与合作的坚守，对和平与发展的期望。

　　这是面对“和平与发展”时代主题的中国思路。以对话促合作，就是要通过对话协商而非冲突对抗的方式，解决争议、增进互信、促进合作。以合作促和平，就是要通过合作共赢促进各国和本地区安全、和平。合作是维护和平的内生动力，这是维护亚太和平的中国方略。没有和平就难有发展。以和平保发展，就是要通过维护和平，实现可持续发展。

　　中国坚定不移地走和平发展道路。中共十九大报告强调，中国将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。作为世界最大的发展中国家和负责任大国，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国在追求本国利益时兼顾他国合理关切，注重与他国共同发展。近年来，中国提出共建“一带一路”倡议，为亚太乃至世界提供新的公共产品，分享发展机遇和红利。

　　中国是促进世界和平与发展的中坚力量。当前，保护主义、单边主义、民粹主义抬头，多边主义、自由贸易体制、经济全球化遭遇波折，国际局势充满不稳定性和不确定性。人类又一次站在十字路口。是对话还是对抗？是合作还是纷争？要和平还是要战火？坚持多边主义，还是听任单边主义横行？维护国际秩序，还是任由它受蚀坍塌？这关系各国发展前景，关系人类前途命运。当此百年未有之大变局，为应对当今世界面临的全球性挑战、解决人类共同面临的问题，习近平主席鲜明表达了中国态度、中国立场，展现了中国致力于维护世界和平，谋求合作共赢，促进共同发展，推动共建“人类命运共同体”的诚意和决心。这完全顺应了和平发展、合作共赢的时代潮流，彰显出一个负责任大国的态度和风范，证明中国是促进世界和平与发展的中坚力量。

　　（作者为海军研究院研究员）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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