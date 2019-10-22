世界互联网大会媒体融合论坛举行

本报杭州10月21日电 （记者周小苑、钱一彬）共商融合发展，共建全媒格局。第六届世界互联网大会媒体融合论坛今天在浙江乌镇举行。本次论坛由人民日报社主办，主题为“融合·守正·创新”。

中央宣传部副部长、中央网信办主任、国家互联网信息办公室主任庄荣文在致辞中强调，中国高度重视媒体融合发展。面对信息技术对舆论生态、媒体格局、传播方式带来的深刻变化，我们应当乘势而上、主动作为，坚持守正创新，推动媒体融合，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为构建智能互联、开放合作、清朗洁净、造福人民的网络空间作出贡献。

人民日报社社长李宝善在致辞中指出，在中国，媒体融合既是一场由技术革命带来的媒体转型，更是一场在国家层面谋划和推动的深刻变革。我们要紧紧抓住信息化机遇，用好信息革命成果，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局。为此提出三点建议：坚守媒体正道，发挥专业优长；坚持“内容为王”，赢得竞争优势；保持技术敏感，抢占技术高地。

浙江省委常委、宣传部部长朱国贤在致辞中指出，媒体融合发展是全媒体时代的重大课题。无论传播形态如何变化，“内容为王”的根本准则没有变，在互联网时代，移动化传播平台是推进媒体融合发展的基础要件，随着5G时代到来，短视频成为新闻生产标配。推动媒体融合发展必须做好打基础、利长远的工作。

加蓬数字经济与通讯部部长里戈贝尔·依康布阿雅·恩戴卡在致辞中提到，加蓬制定实施“新兴加蓬”战略计划，媒体技术融合与平台建设是重要内容之一。未来，加蓬将围绕实现数字化转型，继续同包括中国在内的各国开展合作，共同促进数字化转型和媒体融合。

人民日报社副总编辑许正中，中央广播电视总台副台长阎晓明，中华全国新闻工作者协会党组书记、常务副主席、书记处书记胡孝汉，中国工程院院士刘韵洁等出席论坛。腾讯公司首席运营官任宇昕、快手科技创始人兼首席执行官宿华、亚洲电子体育联合会主席霍启刚等发表主题演讲。

多个国家政府部门和主流媒体负责人、互联网企业界高层、业内知名专家学者近300人，围绕全媒体时代媒体融合与发展趋势等话题，深入研讨交流，共商媒体未来。论坛设立嘉宾主旨演讲、圆桌讨论等环节，致力于打造集媒体融合战略研讨、传媒科技最新成果展示、国际传播趋势交流为一体的权威平台。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)