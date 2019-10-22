让平等、包容、合作的人类文明之光永恒闪耀——王毅出席中法文明对话会开幕式并致辞

新华社巴黎10月21日电（记者陈晨 徐永春）当地时间10月21日，国务委员兼外长王毅在巴黎出席中法文明对话会开幕式并致辞。

王毅表示，作为东西方文明的重要代表，中法两国各自创造出博大精深的优秀文化。中法文化交流源远流长，在过去数百年时间里，双方始终彼此欣赏，相互借鉴，成为不同文明交流互鉴的典范。

王毅表示，当今世界正面临百年未有之大变局。中法作为两个文明大国，要有比海洋和天空更宽广的胸怀，让平等、包容、合作的人类文明之光永恒闪耀。

要坚持平等相待，让不同文明各美其美。中方反对任何形式的“文明优越论”、“文明冲突论”，主张尊重所有国家和民族传承发展各自文明、自主选择符合本国国情的发展道路。

要坚持开放包容，让不同文明美人之美。各国都应当本着理性包容的心态看待其他文明以及其他国家的进步。不同国家、不同文明应当互尊互敬，互谅互让，彼此成就，共同发展。

要坚持合作共进，让不同文明美美与共。事实证明，合作是唯一正确的选择，自我孤立不合时宜，单边主义不得人心。中方愿在共建“一带一路”、构建人类命运共同体等倡议指引下，坚持和弘扬多边主义理念，与各国不断深化合作，共同为推动人类文明的整体发展和进步做出不懈努力。

中法文明对话会由国务院新闻办公室主办，中国外文局、法国桥智库承办。中共中央宣传部副部长蒋建国、法国宪法委员会主席法比尤斯、法国前总理德维尔潘、联合国教科文组织前总干事博科娃，以及中法两国政府官员、高校代表、专家学者、知名人士等200多位嘉宾出席。开幕式前，王毅还出席了中国中央广播电视总台和法国国际电视五台、法国Mediawan影视集团合拍的纪录片《论语导读》开机仪式。

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