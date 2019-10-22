携手筑牢“无形之桥”（出访归来）

图为横跨日本东京湾的彩虹大桥。

本报记者 刘军国摄

新中国成立70周年之际，人民日报社代表团应邀访问日本、韩国。一路兼程，采访前政要，拜访媒体人，探访普通民众，真切感受到日本、韩国各界对了解新时代中国的殷殷热望，真切感受到中日、中韩人文交流的煦煦新风。

扑面而来中国热

“中国发展太快，新地标、新成就不断涌现，我们报道的任务很急、很重。”文化交往源远流长，日本和韩国人民对中国并不陌生。此访中，不少当地同行发出如此感慨。

恰逢新中国成立70周年，中国的实践特别是中共十八大以来新发展理念引领下的新实践，引发日本、韩国各界的广泛关注。

在日本，正赶上“2019中国节”。东京市中心的代代木公园，挤满品尝中国美食、体验中华文化的日本民众，游人如织，欢声不绝。当地民众称作“万人空巷看中国”。

拜访日本每日新闻社，甫一落座，董事广田胜己递上一沓报纸，这是每日新闻社最新推出的《中国观察》日文专刊。9月26日的封面版上，刊载着北京大兴国际机场正式投入运营的新闻，标题为《北京新空港，展翅欢迎》，配上朝霞漫天的机场全景图，亮人眼目。

交流访问中，几乎每位日本和韩国的友好人士都在期待中国最高领导人的正式访问。不久前，习近平主席给“熊猫杯”全日本青年征文大赛中获奖的日本青年中岛大地回信，在当地引起了轰动。据介绍，人民日报对回信的追踪报道，还成了日本著名大学一桥大学中文专业学生的期末考试素材。

日本每日新闻社商务开发本部长大坪信刚拿出当年组织《鉴真东渡》歌剧演出的海报向我们介绍，这个千古佳话，被中国江苏省演艺集团的艺术家们重新演绎，在东京和大阪最顶级的剧场火爆上演，一票难求。

来自民间的旺盛需求，催生着日本、韩国国内媒体对中国报道的“无时差”竞争，也拓展着日本、韩国各界观察中国的广度与深度。韩国中央传媒集团会长洪锡铉告诉我们：“为加强对中国的研究和报道，中央日报专门成立了中国研究所。这是韩国各报社中第一家。”

打开中央日报中国研究所的简介，扉页便是中国元代女诗人管道升的诗作《我侬词》：“将咱两个一齐打破，用水调和；再捻一个你，再塑一个我。我泥中有你，你泥中有我。”我中有你、你中有我，正是韩国方面研究中国的动因所在。在中国研究所原所长韩友德先生的研究成果中，还有对“不忘初心”的深入解读。

今年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入了令和时代。回顾历史、总结经验、开创未来。到访日本，不少人提到这一巧合。

“今天的中国与70年前的中国不可同日而语！”日本前首相福田康夫感慨万千。83岁的福田先生，清晰记得上世纪80年代初第一次到访中国的“初印象”：从北京首都国际机场到市内的公路十分狭窄，路两边是农田，农民在田间劳作……从那时起，他访问中国不下30次，“每次看到的变化都是之前完全无法想象的。在人类历史上，恐怕没有哪个国家能像中国这样实现快速发展。”

世界瞩目新时代的中国，目光不只停留在中国发展奇迹上。

“我完全赞同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和共建‘一带一路’倡议。”福田先生语气坚定。“人类命运共同体，这是人类社会的基本价值，对此我没有任何疑义。”在福田康夫看来，共建“一带一路”意味着宽广的合作空间和交流渠道，能够促进中国周边国家、整个欧亚大陆乃至全世界，在共同理解人类命运共同体的基础上一起发展。

“如果只是旁观，就会失去机会！”把握好共建“一带一路”发展机遇，正成为日本、韩国有识之士的共识。对此，中远海运日本分公司负责人感触颇深。1964年，正是中远海运“燎原”号货轮满载货物，乘风破浪打开了中日海上货物贸易的大门，而共建“一带一路”则为中日互利合作开辟了广阔天地。不久前，日本横滨举行了中国日本海运开通55周年纪念活动，客户对“一带一路”合作项目反响热烈。

一路访谈，扑面而来的中国热多了一份凝重。出访归来，恰逢《新时代的中国与世界》白皮书发表——“中国对世界的影响，从未像今天这样全面、深刻、长远；世界对中国的关注，也从未像今天这样广泛、深切、聚焦。”

深化合作架新桥

行走在日本、韩国，一次次与桥相遇。

横跨东京湾的彩虹大桥，观赏效果、经济意义俱佳。汉江上30多座大桥依次串起江北与江南，造型各异，各美其美。一路行来，一个感觉渐渐强烈：在日本和韩国友好人士的心里，也驻着一座座美丽的桥。

政治家心中，驻着价值观的桥。福田康夫和父亲福田赳夫，一门两代日本首相。福田赳夫担任日本首相期间，中日签署了中日和平友好条约。他曾比喻说，日中发表实现邦交正常化的联合声明，在两国间架起了可以往来的“吊桥”，其后的日中和平友好条约使之成为坚不可摧的“铁桥”。

“当今世界正面临百年未有之大变局，中日都进入了发展的新时代。如果以桥作比，您对构建契合新时代要求的中日关系有何期待？”拜访福田康夫，这是我们关心的问题。

“筑牢‘无形之桥’。”福田先生想了想，郑重答道。

“中国改革开放，让两国之间的‘铁桥’变成了多功能大桥。新时代更应当注重架起无形之桥，换句话说，筑牢民心相通之桥。”福田先生说，日中两国互惠互利应该惠及其他国家，两国实现共同发展也应该对周边国家形成辐射。己所不欲，勿施于人；独乐乐，不如众乐乐……交谈渐深，共识渐成。

媒体人心中，装着促合作的桥。每次交流交谈，我们都敞开心扉，发出真诚而响亮的声音：作为中共中央机关报和中国媒体行业的排头兵，人民日报社始终秉持高度的社会责任感，坚持做友好交往的传播者、务实合作的推动者、和谐共处的守望者，讲好共促和平、共谋发展的故事；愿与日本、韩国两国媒体互学互鉴，加强交流，深化合作。

诚挚的邀约激起深深的回响。

“时间紧迫，必须抓紧研讨方案！”2020年、2022年，日本和中国将相继举办奥运会、冬奥会。奥林匹克运动进入“亚洲时间”，日本每日新闻社董事广田胜己、松木健与我们一拍即合，约定携手讲好奥运故事。

“我们要发出客观公正的内容，我们要成为世界瞩目的地方，我们要报道好全日本、全世界。因此，特别希望借助人民日报的力量。”北海道新闻社总编辑北野宏明深化合作的要求，恳切而热烈。

在韩国每经传媒集团会长张大焕的日程中，中国客人总是占据着重要位置。正值集团主办“第二十届世界知识论坛”，政要嘉宾云集，张大焕先生依然专门安排时间，与代表团共叙合作，因为“中国市场对韩国至关重要，中国伙伴对我们至关重要。”从中日韩名记者对话会到10+3媒体合作研讨会，从“一带一路”媒体合作论坛到“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议，这些年对人民日报倡议的媒体交流活动，每经传媒集团几乎“连年不断”“场场不落”。

4年前，韩国中央日报和韩国贸易协会组成特别采访组，历时20天，探访4国8城，首次就共建“一带一路”展开调研采访，聚焦对韩国的积极影响。谈起高质量共建“一带一路”，洪锡铉会长的想法与我们不谋而合：研究报道“一带一路”，不能光盯着两国之间的合作，而应该放眼亚洲乃至世界，关注具有推广价值和普惠效应的多边合作成功案例。

惟以心相交，方成其久远。夯实媒体合作、助力民心相通，日本和韩国同行的回应令人欣慰，让人期待。

同为以报纸发足的传统媒体，同为汉字文化圈的一员，面对网络时代阅读习惯的深刻变化，中日韩媒体人有着共同的思考与应对。

一路交流，人民日报以自我革命的勇气推进媒体深度融合的孜孜探索，也给日本和韩国的同行留下深刻印象。每当我们介绍人民日报早已不是一张纸，而是报网刊、端微屏齐聚的全媒体矩阵，累计综合覆盖用户超9亿时，屡屡赢得由衷点赞。

我们深深感到，把握机遇，携手并进，推动融合发展，放大主流声音，筑牢无形之桥，就能助力新时代中国与世界各国互利合作之路越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 17 版）

(责编：岳弘彬)