“中国有句古语：路遥知马力，日久见人心。可以很确定地说‘一带一路’沿线国家与人民在过去6年里，对‘一带一路’这一现代国际合作新形式建立了巨大信任。中国国家主席习近平2013年提出的‘一带一路’倡议已经是全球最受欢迎的公共产品。”10月21日，在第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班开班式上，吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃说出了所有学员的心声。

尼奇博洛娃多次参加“一带一路”框架下的新闻合作活动，“每一次都收获颇丰。希望这样的合作能够继续扩大，大家共同树立团队精神，把中立、真实的声音汇聚成‘大合唱’。而‘一带一路’新闻合作联盟就是最好的平台，在座的许多同行已经成为同一条路上前进的好朋友。”

“当然，沿线国家媒体合作还很不够，使得我们在国际舆论场上与西方媒体相比处于弱势。”尼奇博洛娃的这一观点，得到了《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫的高度认同，“很遗憾，西方媒体在一些问题上经常立场不公正，渲染对立情绪，向受众传播了许多错误信息。‘一带一路’新闻合作联盟的成立，为各国新闻工作者提供了难得的面对面交流的机会。各国同行可以深入探讨利用现代化的传播平台推动新闻工作发展、加强对‘一带一路’建设的报道。”

阿拉伯国家学员代表、阿曼报业集团副总编辑哈穆德·阿勒马赫里兹在致辞中盛赞中国改革开放的巨大成就，“中国不断融入世界，‘一带一路’倡议创造了相互尊重、互利共赢的国际合作新模式，服务各参与国的发展。而在新闻传播上，‘一带一路’新闻合作联盟无疑将助力增进理解，促进联盟成员的交流与合作，实现相互尊重、互利共赢的目标。”

科尔茹姆巴耶夫对本报记者说，新闻媒体是传承文明的重要载体，是增进各国人民理解和友谊的重要纽带。在推进共建“一带一路”进程中，媒体发挥着独特而重要的作用，举办访学班把大家聚合在一起，很有意义。

突尼斯《大众观点报》社长穆罕默德·哈姆鲁历经20多个小时才到达北京。虽然疲惫，但首次来到中国的他难掩激动之情，“发展成就惊人是我对中国的第一印象。我们非常期待开启访学班的行程，去探索多姿多彩的中国。”突尼斯晨报媒体集团董事长兼首席执行官穆罕默德·沃尔塔塔尼插话说，“今天只是访学班开班，相信未来几天我会说出更多对中国的所思所想。”

阿塞拜疆国家通讯社首席记者阿齐兹·马梅多夫表示，看了前一期访学班的视频作品，也非常期待自己能有好的作品。“中国是历史悠久、发展迅速的伟大国家，我们的实地采访一定会非常精彩！”

今年4月23日，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在人民日报社成功举办，标志着“一带一路”新闻合作联盟建设取得了实质性进展。目前已有来自97个国家的204家媒体成为“一带一路”新闻合作联盟正式成员。

访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办。本期访学班由来自欧亚地区与西亚、北非地区20个国家41家媒体的43位资深编辑记者组成，将继续以“新时代、新理念、新媒体、新技术”为主题，赴北京、甘肃、四川、山东、江苏等地采访调研，体验中国70年来的发展成就。首期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班已于9月16日—29日成功举办，来自拉美和非洲等地区的50名编辑记者创作出许多优秀的作品，为中外媒体交流合作打开了新视野、拓宽了新渠道。

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 17 版）

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