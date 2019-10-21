南共市代表团访华并签署多项合作协议

人民网北京10月21日电（记者王骁波）近日，南方共同市场代表团受邀来华参加中国海洋经济博览会(简称“海博会”)，并与一些中国企业在京签署多项合作协议。

应民间组织拉美“一带一路”促进会（南方共同市场商会中国代表处）邀请，此次访华的南共市代表团成员有来自阿根廷、乌拉圭等国的议员、州长、企业家等。

南共市代表团各国成员19日与中国企业在京举行签约仪式，签署多项合作协议，项目涉及港口、贸易、文化交流等。来自阿根廷的南共市议会议员贝内德托、乌拉圭国家港务局副局长多明戈斯、巴拉圭瓜拉省省长维拉等外方代表与拉美“一带一路”促进会主席黄文胜等中方代表与会。

访华期间，南共市代表团还赴深圳参加海博会，对深圳和北京两地进行实地考察和市场调研，并与两地企业进行了深入交流。

黄文胜对双方达成多项合作协议表示祝贺。他说，拉美“一带一路”促进会将在“一带一路”框架下继续为中拉友好合作搭好桥梁，推动签约项目落地，惠及中拉人民。欢迎更多的中拉企业参与到中拉文化交流和经贸合作中来。

南共市代表团成员充分肯定本次考察取得的丰硕成果并表示，南共市各成员与中国在经贸、文化等方面有着广泛共识与合作基础，拉美国家自然环境优美、农副产品丰富、港口条件便利和国际贸易政策优惠，欢迎中国机构和企业也到拉美国家实地考察，期待未来与中国开展更加广泛和深入的合作。

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