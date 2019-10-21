人民网>>国际

南共市代表团访华并签署多项合作协议

2019年10月21日18:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京10月21日电（记者王骁波）近日，南方共同市场代表团受邀来华参加中国海洋经济博览会(简称“海博会”)，并与一些中国企业在京签署多项合作协议。

应民间组织拉美“一带一路”促进会（南方共同市场商会中国代表处）邀请，此次访华的南共市代表团成员有来自阿根廷、乌拉圭等国的议员、州长、企业家等。

南共市代表团各国成员19日与中国企业在京举行签约仪式，签署多项合作协议，项目涉及港口、贸易、文化交流等。来自阿根廷的南共市议会议员贝内德托、乌拉圭国家港务局副局长多明戈斯、巴拉圭瓜拉省省长维拉等外方代表与拉美“一带一路”促进会主席黄文胜等中方代表与会。

访华期间，南共市代表团还赴深圳参加海博会，对深圳和北京两地进行实地考察和市场调研，并与两地企业进行了深入交流。

黄文胜对双方达成多项合作协议表示祝贺。他说，拉美“一带一路”促进会将在“一带一路”框架下继续为中拉友好合作搭好桥梁，推动签约项目落地，惠及中拉人民。欢迎更多的中拉企业参与到中拉文化交流和经贸合作中来。

南共市代表团成员充分肯定本次考察取得的丰硕成果并表示，南共市各成员与中国在经贸、文化等方面有着广泛共识与合作基础，拉美国家自然环境优美、农副产品丰富、港口条件便利和国际贸易政策优惠，欢迎中国机构和企业也到拉美国家实地考察，期待未来与中国开展更加广泛和深入的合作。

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved