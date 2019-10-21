第三届中国－太平洋岛国经济发展合作论坛开幕 胡春华宣读习近平主席贺信并致辞

新华社阿皮亚10月21日电（记者张永兴 郑昕）第三届中国－太平洋岛国经济发展合作论坛21日在萨摩亚首都阿皮亚举行。国务院副总理胡春华出席开幕式，宣读习近平主席贺信并致辞。

胡春华强调，去年11月，习近平主席同建交岛国领导人在巴布亚新几内亚会晤，宣布将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开启了中国同太平洋岛国关系新阶段。习近平主席的贺信为中国－太平洋岛国经济发展合作论坛指明了方向。中方愿与各方一道，落实好领导人共识，深化战略对接，推动共建“一带一路”合作，分享发展经验，提高岛国可持续发展能力，扩大贸易投资往来，拓展农林渔业、能源资源、海洋、旅游等合作，促进人员往来和民心相通，进一步充实中国与太平洋岛国全面战略伙伴关系的内涵。胡春华宣布了中国进一步支持太平洋岛国经济社会发展的8项举措，并与建交岛国领导人共同见证签署《中国－太平洋岛国经济发展合作行动纲领》。

访问萨摩亚期间，胡春华分别会见了10个建交岛国领导人、代表团团长和岛国有关地区组织负责人，就共建“一带一路”、贸易投资、基础设施、农林渔业、旅游、应对气候变化等领域合作和共同关心的问题交换了意见，并见证签署了相关合作文件。胡春华还考察了中国援萨有关项目。

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