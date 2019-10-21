近日，中国第三十四批援苏丹医疗队圆满完成为期一年的援外医疗任务，即将启程回国。在医疗队回国前夕，苏丹卫生部长特别代表阿卜杜拉·穆罕默德·阿里向医疗队辛勤付出和无私奉献表示由衷感谢，并向队员颁发荣誉证书，称赞苏中两国开展的医疗合作已成为双方全面合作的重要组成部分。

第三十四批援苏丹医疗队2018年10月抵达苏丹后，克服气候环境不适、语言交流障碍、医疗条件欠缺等重重困难，与苏丹医护人员精诚合作，忠实履行白衣天使职责，圆满完成任务。累计接诊患者7.1万多人次，完成手术4235台次。脊髓肿瘤、重型颅脑损伤、失血性休克等一批疑难、危重患者在中国医生精心治疗下痊愈或病情有所缓解。

神经外科医生向毅告诉本报记者，医疗队驻地医院卫生条件比较差，在院方无力添置新的消毒设备的状况下，医疗队医生们只能在术前准备中，用大量生理盐水不停地冲洗器械，力求将病人的感染风险降到最低。医疗队队长郭永表示，苏丹政局动荡期间，医疗队驻地医院的员工时有罢工。看着病人痛苦、失望的神情，在谨慎分析局势并确保安全的情况下，医疗队全体队员坚守岗位，毫无怨言，确保医院诊疗工作正常开展。“最难得的是在困境中坚守。每一名队员都意识到自己身上所承担的使命和责任，树立了中国白衣天使的形象，让苏丹民众感受到中国医疗队的良好作风。”郭永很是欣慰。

授人以鱼，不如授人以渔。面对苏丹严峻的医疗卫生形势，队员们在繁重的工作间隙，还先后举办了显微外科、神经内镜手术等一系列培训班，让“截骨矫形术”“三针缝合法”等具有中国特色的诊疗方法在苏丹落地生根。

中国驻苏丹大使马新民表示，面向未来，中方愿与苏方一道共同努力，抓住中非合作论坛北京峰会“八大行动”的历史机遇，拓展新型医疗卫生合作，加强中苏双方在公共卫生安全和人员培训等方面的交流合作，用好用足现有医疗资源和项目，惠及更多苏丹百姓。

“中国医疗队为当地百姓提供了优质医疗服务，赢得口碑和赞誉，很多感人故事在当地广为流传。医疗合作，让苏中人民友好情谊更加坚固，让源远流长的两国关系得到深化。”阿卜杜拉说。

（本报喀土穆电）

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 03 版）

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