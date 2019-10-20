原标题：英国“脱欧”再遭重挫 约翰逊能否守住“底线”

新华社伦敦10月19日电 （国际观察）英国“脱欧”再遭重挫 约翰逊能否守住“底线”

新华社记者张代蕾 桂涛

英国议会下院19日通过一项修正案，不仅迫使首相约翰逊与欧盟达成的新“脱欧”协议表决推迟，还迫使约翰逊致信欧盟申请延迟“脱欧”。欧盟方面19日晚些时候宣布，已收到来自英国的延迟“脱欧”申请。

舆论认为，在10月31日“脱欧”大限来临之际，约翰逊再次遭遇重大挫折。尽管英国向欧盟申请延迟“脱欧”，但是否延迟仍存悬念。

新协议表决被推迟

英国与欧盟17日就约翰逊政府提出的新“脱欧”协议达成一致，英国议会为此定于19日召开特别会议投票表决该协议。这是英国议会下院37年来首次在周六议政。

但在“超级星期六”的会议上，议会下院先就独立议员奥利弗·莱特温提交的修正案投票。该修正案要求，政府必须先完成对“脱欧”协议中相关内容的立法程序，才能将协议本身提交议会表决。

结果，议会下院以322票支持、306票反对的结果通过修正案。这意味着对新“脱欧”协议的表决将延期举行。

分析人士认为，虽然当天没有举行对新“脱欧”协议的表决，但修正案投票结果同样反映出各方对新协议的态度。

约翰逊虽然在新协议中删除了前任特雷莎·梅“脱欧”方案中涉及北爱尔兰边界问题、饱受争议的“备份安排”，但新协议依然没能得到反对党工党和保守党政治盟友北爱尔兰民主统一党的支持。舆论据此判断，如果议会当天就新协议进行投票表决，新协议也很难通过。

欧盟决定成关键

英国议会此前曾通过一份由议员希拉里·本提出的法案，要求首相要么19日在议会通过新“脱欧”协议，要么致信欧盟申请延迟“脱欧”。

欧洲理事会主席图斯克19日夜宣布，欧盟方面已收到来自英国的延迟“脱欧”申请。图斯克在社交媒体上发文说：“刚刚收到延迟申请，我将与欧盟领导人商讨如何回复。”

据英国媒体报道，约翰逊致信图斯克，申请将“脱欧”期限推迟至2020年1月31日，但他并未在这封信上署名。英国广播公司报道说，约翰逊将在随后的一封署名信中强调延迟“脱欧”是个错误。

分析人士指出，在英国提交“脱欧”延迟申请后，“脱欧”会否延迟将取决于欧盟态度及其他多种因素。

欧盟委员会主席容克本周曾表示，既然双方已达成新“脱欧”协议，没有必要再次推迟“脱欧”期限。

首相坚持如期“脱欧”

尽管约翰逊写信申请延期“脱欧”，但这并不是其本意，而是因为法案要求不得已而为之。约翰逊当天表示不会再和欧盟谈判延期“脱欧”，而是会按照莱特温修正案的要求，尽快推动“脱欧”协议相关内容的立法在英国议会通过，力求守住他重申多次的10月31日“脱欧”的底线。

“我仍然坚信，不管对于英国还是整个欧洲来说，我们在10月31日离开欧盟都是最好的选择。如果再次推迟，对英国、欧盟以及对于民主来说，都是坏事。”他说，“英国政府会在下个星期向议会提交在10月31日如期退出欧盟所需要的法案”。

如果欧盟拒绝接受再度延期的要求，为避免“无协议脱欧”，英国议会将不得不在本月底之前紧张完成对“脱欧”协议相关立法和对协议本身的表决。

分析人士预测，约翰逊可能最快在下周一就把“脱欧”协议相关立法内容提交议会审议，以推动议会尽快投票表决新“脱欧”协议。

(责编：刘洁妍、杨牧)