妥善解决双方核心关切 实现共同目标

10月19日早上，2019世界VR产业大会在南昌开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席并发表讲话。

从网上传出的内容看，发言里提到了近期中美磋商的内容，并提及当前中国经济形势，值得注意。

首先，这是中美全面经济对话中方牵头人在本轮磋商结束后首次就有关内容作出公开表态。

“中美在华盛顿举行了新一轮经贸高级别磋商，双方在诸多领域取得实质性进展，为签署阶段性协议奠定了重要基础。”

“停止贸易战升级，有利于中方，有利于美方，也有利于整个世界，是生产者、消费者的共同期盼。中美经贸合作关乎世界的和平、稳定与繁荣，中方愿与美方相向而行，在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，实现双方共同目标。”

注意这句话——

“为签署阶段性协议奠定了重要基础”

在上篇文章中提到，中方向公众传递的官方措辞和文件，往往会经历十分严谨细致的过程之后才会发出，再加上中美经贸磋商是当前全世界的头等大事，中方在这个问题的表态上慎而又慎，并不奇怪。

当天的讲话延续了这种风格，同时进一步明确了一个关键事实——

中美正在向阶段性协议靠近。

其次，发言中对中美经贸合作的意义作出明确界定。

“中美经贸合作关乎世界的和平、稳定与繁荣”

注意这两个字——“和平”。

中美之间的这场经贸磋商，牵扯到方方面面的利益太多太大，每一处变化都让全世界牵肠挂肚。

“国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃17日在2019年IMF和世界银行秋季年会开幕新闻发布会上说，中美双方就经贸摩擦继续磋商是‘非常好的消息’，磋商取得进展正使全球经济增长受到的负面影响减小。”

在平等和相互尊重的基础上，达成阶段性协议的希望在增加，很不容易。

但也要看到，尤其是美方内部有些人，是希望这场纷争无休止地进行下去，直至实现中美脱钩的。所谓树欲静而风不止。

因此，中方明确提出“愿与美方相向而行，在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，实现双方共同目标”。

从现在到阶段性协议的签署，这一点十分重要。

最后，讲话传递了对当前中国经济走势的信心。

在讲话前一天，中国发布了三季度经济数据。

“总的来看，前三季度国民经济运行总体平稳。但也要看到，当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力较大。”

毋庸讳言，第三季度GDP增速降至6%，引起了一些担忧，因此今天发言的针对性很明确——

“中国经济长期向好的基本面没有变，发展前景仍十分光明。我们有充满活力的微观基础、具有韧性的巨大回旋空间、充足的宏观政策工具，不担心短期经济波动，完全有信心、有能力确保宏观经济大局稳定。”

不担心短期波动，有信心有能力确保大局稳定——这种底气基础何在？

关键指标的稳定表现，以及结构性升级的持续。

——今年以来全国城镇新增就业目标任务已完成99.7%。

——工业战略性新兴产业和高技术制造业增加值分别增长8.4%和8.7%，增速快于规模以上工业2.8个和3.1个百分点，是当前和今后持续并不断扩大释放新动能的重要工业门类。

——前三季度，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长12.6%和13.8%，投资增速分别比全部投资快7.2个和8.4个百分点。

“当前我国经济转型升级态势愈来愈明显，经济增长正在从要素规模扩张逐步转向全要素生产率提升的新阶段，未来将越来越依靠技术进步的有力支撑。这是确保实现全年经济社会发展主要预期目标的有利条件。”

(责编：岳弘彬)