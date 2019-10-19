叙利亚库尔德武装称与叙政府军联手获美国认同

叙利亚库尔德武装指挥官马兹卢姆·阿卜迪说，库尔德武装与叙利亚政府军达成联手协议，美国总统唐纳德·特朗普获知后没有反对。

美联社17日援引阿卜迪的话报道，库尔德方面14日与特朗普通电话。“我们告诉（特朗普），我们在联系叙利亚政府和俄罗斯，以保护我们的国家与土地。他（特朗普）说，‘我们不反对，我们支持。’”

叙利亚库尔德武装政治代表机构13日宣布，库尔德武装主导的“叙利亚民主军”与政府军达成协议，政府军将沿叙土边境进驻，以支持“叙利亚民主军”“抵御侵略”。美联社报道，叙军进驻将填补美军撤离留下的空缺，俄罗斯方面为协议“担保”。

政府军14日进驻多个先前由“叙利亚民主军”控制的地区，包括阿勒颇省重镇曼比季和哈塞克省泰勒塔姆尔镇。

叙军16日进驻叙土边境重镇艾因阿拉伯（又称科巴尼）。同一天，特朗普说，叙利亚北部局势得到控制，叙军在提供保护。

叙利亚库尔德武装2014年联手美国打击极端组织“伊斯兰国”。阿卜迪说，库尔德武装现在的首要任务是抵抗土耳其侵略。为此，库尔德武装暂停打击“伊斯兰国”的行动，而极端主义人员趁乱袭击部分羁押“伊斯兰国”人员的营地，放走一些武装人员的家属。

美联社报道，虽然土耳其三天前宣布控制哈塞克省拉斯艾因市，争夺这座城镇的交火仍在继续。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫17日告诉媒体记者，依据俄方评估，土方军事行动所涉叙利亚东北部地区局势依旧“紧张”。

佩斯科夫说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京最近与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通电话，就土方行动可能导致的人道主义后果表达担忧。两国领导人22日将在俄罗斯索契会晤，磋商叙利亚问题和双边关系。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)