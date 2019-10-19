《光阴的故事——万里为邻》首播仪式在匈牙利举行

为庆祝中匈建交70周年，由国务院新闻办公室和国家广播电视总局联合举办的合拍片《光阴的故事——万里为邻》首播仪式暨“视听中国，全球播映——走进匈牙利”活动10月17日在匈牙利首都布达佩斯举行，中匈双方嘉宾及在匈各界人士约150人参加活动。

《光阴的故事》系列纪录片是在国务院新闻办公室的指导及中国驻匈牙利大使馆大力协助下，由五洲传播中心与多个国家的主流媒体深度合作的品牌节目。目前，该系列纪录片已完成“老挝篇”“哈萨克斯坦篇”“越南篇”和“柬埔寨篇”。《光阴的故事——万里为邻》为该系列最新作品，由五洲传播中心与匈牙利ATV电视台联袂打造，由中匈两国拍摄团队历时一年多，行程超过3万公里摄制完成。

片中，匈牙利著名主持人巴尔巴纳走访中匈两国，既探访了将一生心血都留给上海的匈牙利建筑师邬达克，在抗日战争中救死扶伤的匈牙利医生沈恩等历史人物事迹，也采访了因为雅安地震而与中国结缘的匈牙利志愿者、投身中医推广的两国医疗工作者、共同创作“纪念中匈建交70周年邮票”的两国艺术家们，用一段段生动的故事带领观众一览中匈两国友好往来的坚实基础和共同迈向未来的美好画卷。本片于10月17日晚在匈牙利ATV电视台首播，并登陆国内外主要电视和视频网站。

匈牙利创新与科技部国务秘书捷尔吉·拉斯洛在首播仪式上致辞时高度评价新中国成立70年来取得的辉煌成就及匈中关系发展。他赞赏中国在国际和地区事务中发挥的积极作用，并表示愿全面深化和加强对华各领域的交流，匈牙利政府将积极参与共建“一带一路”。

中国驻匈牙利大使段洁龙在致辞中表示，这部纪录片对中匈之间友好历史进行了直观和真实的诠释，通过重现我们共同经历的时光和身边发生的故事，激励和启迪我们为双边关系进一步发展注入新的智慧和努力。

国务院新闻办公室对外推广局局长张雁彬在致辞中表示，希望两国影视机构不断创新合作形式，深化合作内容，推出更多展现中匈两国风土人情、体现两国人民心之所向的影视作品。

“视听中国，全球播映”活动由中国国家广播电视总局主办，以“壮丽七十年 荧屏庆华诞”为主题，精选70余部优秀视听作品，于8月至10月，在全球50多个国家60多个主流电视台和网络视听媒体平台播出，并举办庆祝活动。据悉，“视听中国”与匈牙利ATV电视台展开合作，于10月17日至23日播放纪录片《习近平治国方略》等7部优秀中国电视节目。

国家广播电视总局国际合作司副司长周继红表示，“视听中国”播映活动不仅是推动中匈广播电视交流合作的重要举措，也是促进中匈两国沟通民心的重要载体。

近年来，中匈两国不断深化交流，特别是在影视文化领域有着众多合作。匈牙利ATV电视台营销总监扎伊尔·阿迪拉表示：“通过译制中国优秀电视剧作品，ATV电视台获得了收视率领先，丰富了节目类型，也增进了匈牙利人民对中国人民和文化的了解。”

（本报布达佩斯10月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月19日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)