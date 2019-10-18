新华社北京10月18日电 综述：力挺坚持“一国两制” 呼吁香港止暴制乱——周边多国政府、政要支持中国涉港立场

新华社记者

近期，中国周边多国政府、政要公开表态，支持中方在涉港问题上的立场和举措，反对外部势力干涉中国内政，破坏香港繁荣、稳定和安全，谴责香港极端激进分子非法暴力行径，希望香港早日恢复正常秩序，发出齐声支持中国的强音。

支持“一国两制” 反对外部干涉

朝鲜外务省发言人表示，朝鲜全力支持中国党和政府为捍卫国家主权、安全、领土完整和香港繁荣稳定采取的立场和措施。

这名发言人说，最近外部势力赤裸裸地企图干涉纯属中国内政的香港事务，破坏香港社会的安全和秩序，损害市民的生命和财产，朝方对此表示关切和反对。发言人强调，香港是中国的香港，不容许任何国家、组织和个人侵犯中国主权、安全和“一国两制”的行径。

柬埔寨外交国际合作部发布声明说，柬埔寨尊重一个中国的基本事实，认为香港当前局势是中国内部事务。柬埔寨支持中国政府和香港特区政府为维护和平、公共秩序、国家安全、社会团结和谐，依照法律法规和国际惯例所采取的一切必要措施。

柬埔寨政府发言人帕西潘接受新华社记者专访时表示，“一国两制”政策在香港的实践是成功的。在这一政策下，香港人民享有了和平、稳定、繁荣的生活。他批评某些西方国家以“民主”和“人权”为借口干涉中国内政，认为这些国家害怕中国的发展，总是挑起事端想要干扰中国的和平发展之路。

老挝外交部发表声明表示，老挝政府密切关注中国香港特别行政区发生的游行示威，对事态给香港社会带来动荡表示忧虑。老挝政府一贯奉行一个中国政策，香港是“一国两制”下的中国特别行政区。

巴基斯坦外交部发言人表示，香港事务是中国内政。巴方理解中国中央政府和香港特区政府为维护国家主权和香港繁荣稳定所采取的措施。所有国家都应该坚持国际法和不干涉别国内政的基本准则。

泰国外交部在其网站发布关于香港局势的表态中指出，泰方支持中国“一国两制”政策，香港特别行政区事务纯属中国内政。泰方完全支持香港特区行政长官及特区政府通过与各方广泛接触和对话以解决问题的努力。

越南外交部发言人在例行记者会上就香港局势回答提问时表示，越南尊重“一国两制”及香港相关制度安排，希望香港局势早日恢复正常，继续保持繁荣稳定，保持在地区和世界的重要金融贸易中心地位。

《缅甸环球新光报》等缅媒报道，缅甸国际合作部部长觉丁就近期香港局势表示，缅方始终支持一个中国政策，支持“一国两制”。

新加坡内政部长兼律政部长尚穆根接受《联合早报》等媒体采访时指出，我们必须认清一个事实，那就是香港是中国的一部分。让我们着眼事实，而不是意识形态。

谴责暴力行径 呼吁恢复秩序

菲律宾总统杜特尔特访华期间表示，在香港问题上，菲律宾完全尊重中国的法律以及依法维护法治的权利。

老挝党中央书记处书记、公安部部长维莱表示，我们坚定支持中国党和政府应对当前香港局势的立场，坚定支持中方为止暴制乱、恢复秩序、反对外部干涉所采取的各项措施，希望看到香港继续保持繁荣稳定，香港人民继续享有安定富足的生活。

蒙古国和平友好组织主席兼矿业部副部长扎格德扎布接受蒙古国《日报》采访时表示，香港激进分子暴力冲击香港立法会大楼，围堵香港中联办大楼等，是明显的暴力行为，严重践踏香港法治，严重威胁香港市民的生命财产安全。香港特区政府依法施政是正当、合法的，符合香港市民反对暴力、恢复正常社会秩序的共同心声。

尚穆根指出，香港示威者冲进立法会、破坏国旗、包围警察总部、阻碍地铁运行，这是法治和秩序问题，任何政府都必须采取行动。香港的动荡对新加坡和本地区都不利。

帕西潘表示，香港大多数市民呼唤和平、稳定和发展，暴力示威者应该尊重大多数香港市民的选择。为保障公众利益，法律和公共秩序必须得到尊重和维护。香港警方有权采取必要措施来应对暴力示威行为。

东盟副秘书长康富在回答记者关于香港局势的提问时表示，暴力行为不能解决香港面临的问题，只会对香港乃至地区发展造成严重影响。尊重和维护法治，尽快恢复社会秩序，才真正符合香港及其全体市民的根本利益。

觉丁表示，缅方相信香港将恢复稳定与法治，希望香港人民的社会经济生活尽早恢复正常。

老挝外交部表示，老挝由衷希望在香港特区政府的努力下，事态得到妥善解决，香港早日恢复正常秩序。

泰国外交部表示，泰方坚信香港特区政府有能力通过和平方式缓解局势，实现香港特区永续繁荣，为香港民众创造光明未来。

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