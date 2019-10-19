今年是新中国成立七十周年， 10月19日中国宋庆龄基金会在奥林匹克森林公园举办“爱心伴我行，共筑中国梦”公益跑活动。近300名爱心跑者、250组爱心家庭，分别完成10公里和5公里的挑战，唐九红副秘书长出席活动并致辞。

唐九红表示，提高全体人民的健康水平和生活品质，实现人民对幸福生活的追求，是体育事业发展的战略方针。在新的历史坐标下，中国宋庆龄基金会冠军运动员基金希望通过众多冠军的身体力行与倡导，凝聚更多的爱心与力量，参与健康中国建设，助力特殊儿童共融成长，让爱、让体育精神成为前行的动力。2020年，东京奥运会即将到来，2022年我们更将迎来北京冬奥会的举办，希望本次活动的开展鼓励更多的人积极参与到体育运动中，传递积极、开拓、进取的社会正能量。

中国宋庆龄基金会“王甲渐冻人关爱基金”发起人王甲也克服种种困难来到活动现场。他一直以“钢铁战士”般的坚韧和勇敢去面对生命的不幸，鼓舞广大青少年珍爱生命、热爱生活。王甲在冠军们的支持下，参与公益跑，他希望用实际的行动，给予身处逆境中的孩子和家长永不言弃的勇气和支持。

中国宋庆龄基金会公益跑活动自2016年起已经相继举办了“助力里约爱心手拉手”绿色健康跑、“喜迎冬奥与爱同行”迎新跑、北京奥运十年，爱的陪伴公益跑等四期活动。

(责编：刘晗璐(实习生)、常红)