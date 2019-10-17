新华社布鲁塞尔10月17日电（国际观察）英欧“脱欧”新协议通过前景不容乐观

新华社记者

欧盟委员会主席容克17日宣布，欧盟委员会与英国政府就新的“脱欧”协议达成一致。新协议将避免英国“脱欧”后在爱尔兰岛出现“硬边界”。欧盟成员国领导人将在接下来的欧盟峰会上讨论这份新协议。在获各成员国支持后，协议还要经欧洲议会和英国议会分别批准后才能生效。

分析人士认为，英国首相约翰逊能否避免重蹈前任特雷莎·梅的覆辙，新协议能否最终生效，恐怕仍将取决于英国议会各政党的博弈结果。从目前英国国内的反应看，新协议通过前景不容乐观。

新协议变通避免“硬边界”

根据欧盟随后发表的声明，容克表示新协议可保障爱尔兰岛的和平与稳定，并充分保证欧盟的单一市场。

英国北爱尔兰地区与爱尔兰边界问题是“脱欧”谈判关键难点之一。特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议今年1月和3月三度遭英国议会否决，主要原因就是其中涉及边界问题的“备份安排”遭到包括执政的保守党及盟党议员在内的多数议员反对。

据英国媒体报道，新协议在边界问题上采取了欧英双方均能接受的复杂变通安排。一方面，北爱地区将作为英国关税领土的一部分，与英国其他地区同步退出欧盟关税同盟。另一方面，北爱尔兰地区与爱尔兰的边界不设海关口岸，货物边检将在运送货物的港口进行。同时，货物凡进入北爱尔兰地区仍将遵循欧盟各项检查标准。

此外，新协议还就游客携带个人物品进出爱尔兰与北爱边界时的征税规则、北爱地区企业相关税收返税政策等做出了一系列安排。

容克当天表示，新协议对于欧盟和英国来说是“一份公平的、平衡的协议”。

英国议会批准悬念大

来自欧盟28个成员国的领导人当地时间17日下午开始在布鲁塞尔召开为期两天的欧盟峰会。此次峰会将重点讨论新的“脱欧”协议，并决定是否提交欧洲议会批准。

容克建议各国领导人在峰会上支持这份协议。他在写给主持这次峰会的欧洲理事会主席图斯克的信件中说，他认为应当尽快完成英国“脱欧”进程，并过渡到欧盟与英国未来关系的谈判中去。

欧盟“脱欧”谈判首席代表巴尼耶17日表示，他相信新协议将在欧盟峰会上获得支持，并在10月31日“脱欧”最终期限前得到批准。

不过，新协议能否在欧洲议会及英国议会顺利通过仍存悬念。特别是在英国议会，约翰逊政府恐怕还将面临艰巨考验。

目前，约翰逊领导的执政党保守党在议会下院没有多数席位，能否通过协议主要取决于其政治盟友北爱尔兰民主统一党和反对党工党的态度。然而，北爱尔兰民主统一党当天表示，新协议未能保证北爱尔兰的“长远利益”，仍然无法支持新协议。工党领袖杰里米·科尔宾则表示，英国应该就新的“脱欧”协议举行二次公投。

一旦英国下院未能表决通过这份新协议，随着10月31日大限临近，英国“脱欧”困境将进一步加剧。此前约翰逊多次表示，无论有无协议，英国都将在10月31日完成“脱欧”。但英国议会下院曾通过一份法案，明确防范“无协议脱欧”。这份法案要求首相要么在19日前达成新“脱欧”协议，要么向欧盟申请“脱欧”再延期。如果约翰逊不顾法案强行宣布英国“脱欧”，将有违法风险，并可能引发英国政治和社会新的混乱。（参与记者王子辰、田栋栋、桂涛）

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