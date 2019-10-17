美国务院对中国外交官活动设限 外交部回应

人民网北京10月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

2019年太原能源低碳发展论坛将于10月22日至24日在山西太原举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正将出席开幕式等活动。

问：据报道，两名美国人Jacob Harlan和Alyssa Petersen上月在江苏被拘留。外交部能否证实他们已被正式指控非法帮助他人偷越边境？能否提供更多细节？

答：经向有关部门了解，美国公民Alyssa Petersen和Jacob Harlan因涉嫌组织他人偷越国（边）境，于9月27日、29日被江苏省公安机关依法分别采取刑事拘留、取保候审强制措施。办案机关已经及时地将有关情况通报美国驻上海总领馆，安排美方领事官员进行领事探视，并依法保障两人的合法权益。

问：今天，有部分日本内阁阁僚参拜了靖国神社。日本首相安倍晋三没有参拜，但供奉了祭品。中方对此有何评论？

答：我们注意到了日方在靖国神社问题上的有关消极动向，已经向日方提出了严正交涉。我要强调的是，靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有14个对那场侵略战争负有严重罪责的甲级战犯。日方一些政要的做法再次反映了日方对待侵略历史的错误态度。我们敦促日方切实信守正视反省侵略历史的表态和承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

问：还是关于两名美国人被拘留的问题。请问该案是否与当前中美关系有关？

答：我没有看出这件事跟目前的中美关系有什么联系。

问：一名挪威政客提名全体香港人参与2020年诺贝尔和平奖竞选，中方对此有何评论？如果明年香港人获奖，中方会如何反应？

答：香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干涉。我们敦促有关人士本着客观、公正的态度，谨言慎行，停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。

问：据报道，美方要求中国驻美外交人员在与地方官员会见之前，必须提前通知美国务院。美方称，这是对中方有关作法的对等措施。中方是否认为，该决定与中方对美在华外交人员的有关规定对等？

答：美国国务院对中国驻美外交人员在美开展正常公务活动提出额外要求，人为设置障碍，中方对此表示反对，已经向美方提出了严正交涉。

中方一贯支持美国驻华外交人员在华开展正常的公务活动，并且提供必要便利。美方所谓中方限制美外交人员活动的说法根本站不住脚。

我们敦促美方纠正错误，撤销有关决定，为中国驻美外交人员开展相关活动提供支持和便利，而不是人为地设置障碍。

问：据报道，澳大利亚情报机构称需要更多资源来调查中方试图干涉澳大利亚内政的行为。你对此有何评论？

答：我们一直强调，中方奉行不干涉他国内政原则。我们是这么说的，也是这么做的。所谓“中国干涉澳大利亚内政”这种说法不过是澳大利亚国内一小部分势力，在毫无根据的情况下自编自导的拙劣把戏，为的是达到他们不可告人的政治目的。

我愿再次重申，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。一个健康稳定的中澳关系，符合两国和两国人民的根本利益。我们希望澳方同中方相向而行，多做有利于两国互信与合作的事情。

问：据《纽约时报》报道，一家中国公司上月和所罗门群岛方面达成协议，获得了该国图拉吉岛的独家开发权。中方能否证实并进一步介绍情况？

答：我不了解你提到的情况。我能告诉你的是，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上积极开展对外商业合作。

问：关于中美经贸磋商的问题。美国财长姆努钦称，特朗普总统与中国领导人可能于下月举行会见。在此之前，他本人愿来华进行“第一阶段协议”的磋商。中方是否会邀请美方经贸代表团来华磋商？

答：关于中美经贸问题，前几天我已经多次回答过了。我们希望美方能够同中方相向而行、共同努力，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。至于你关心的关于磋商的一些具体问题，我建议你去向商务部询问。

(责编：贾文婷、徐祥丽)