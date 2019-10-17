新华社墨西哥城10月16日电 综述：中国减贫经验助推国际减贫事业发展——拉美各界热议中国减贫成就

新华社记者吴昊 倪瑞捷 郝云甫

在10月17日国际消除贫困日到来前，拉美各界人士热议中国减贫成就，并认为中国减贫经验有助于推动国际减贫事业发展，其中不少经验还值得拉美国家借鉴。

改革开放40多年来，中国贫困人口累计减少7.4亿人，贫困发生率下降94.4个百分点。厄瓜多尔前驻华大使何塞·博尔哈表示，中国在脱贫方面取得的成就在人类历史上“前所未有”。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳表示，改革开放以来，中国推进工业化进程、发展多元化经济、鼓励开展自主科技研发、促进绿色能源和数字化等各创新领域发展，主要成就之一就体现为中国民众收入水平提升。

在阿根廷国立罗萨里奥大学学者卡拉·奥利瓦看来，国家层面的领导和推动是中国减贫方案得以持续执行的关键。奥利瓦说，中国在国家层面设计全面减贫方案，并以强有力的领导力带领民众共同努力，从而实现了人类史上“最大规模和最快速度的脱贫进程”。

奥利瓦还表示，中国在减贫方案上不断创新，坚持可持续发展理念、保护生态环境，并通过改善基础设施建设、发展社会安全网络、加强劳动人员培训、推动电子商务发展等系统方案来解决贫困问题。

此外，中国的“精准扶贫、精准脱贫”理念和做法也吸引不少拉美学者关注。阿根廷布宜诺斯艾利斯大学政治学讲师劳塔罗·泰沃赞赏说，中国政府的精准扶贫考虑到了不同地区文化传统、发展经验、环境承载力和机遇等特点，并为儿童、残疾人和少数民族等不同群体设立相应扶贫方案，还为偏远地区投入专项扶贫资金。

墨西哥伊比利亚美洲大学国际关系学教授皮娅·塔拉塞纳则关注了中国减贫成就的国际示范效应。她表示，在减贫方面中国既借鉴国际经验，也有自身特色，有利于带领发展中国家实现联合国可持续发展目标，彰显全球领导力。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，当前不少拉美国家面临发展不可持续等问题，导致贫困加剧，中国在减贫过程中的很多举措值得学习，例如推动社会包容、加大创新投入、发展绿色经济等。

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