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“VR美丽中国旅游互动体验展”在斯里兰卡拉开帷幕

2019年10月17日13:36  来源：新华网
 

　　新华社科伦坡10月17日电（记者唐璐）“VR美丽中国旅游互动体验展”16日在斯里兰卡科伦坡中国文化中心拉开帷幕，吸引了众多斯里兰卡民众前来参观。

　　斯里兰卡中国文化中心主任乐利文致辞说，“VR美丽中国旅游互动体验展”是文化中心首次举办此类展览，旨在借助VR技术的虚拟现实能力，向斯里兰卡民众展现中国山川风貌，让斯里兰卡民众对中国文化和名胜古迹有更直观的体验。

　　五洲传播中心主任刘丽莎在开幕式上介绍说，本次活动展示的内容是从众多“VR美丽中国”内容库中筛选出的最具中国文化特色的作品，包括斯里兰卡民众喜爱的故宫、天坛、丽江、敦煌石窟等元素，观众们戴上VR眼镜便可体验虚拟世界里畅游中国的惊喜。

　　“VR美丽中国旅游互动体验展”引发当地观众的极大好奇心，不少人在展览正式开幕前便在大厅内长时间等候。亲身体验后，斯里兰卡钢琴教师贾亚妮感慨道，“VR强大的虚拟现实技术将中国文化的精髓以直观方式融合，让我们在斯里兰卡也能近距离接触中国文化”。

　　在当地中学教授中文的皮雅拉特纳告诉记者，她将带着自己的学生来这里感受高科技与中国文化结合的神奇。

　　“VR美丽中国旅游互动体验展”由斯里兰卡中国文化中心、中外文化交流中心以及五洲传播中心共同主办，展览将持续到本月20日。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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