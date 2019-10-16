上海窗口行业迎接进博会集中展示“看家本领”

新华社上海10月16日电（记者王默玲、何欣荣）第二届中国国际进口博览会进入20天倒计时之际，上海多家窗口企业的服务明星、服务团队、特色服务项目等在浦东集中展示了各自的“看家本领”，浦东新区同期发布了《商圈消费环境评价规范》区级标准。上海力求通过文旅地标、热门餐厅、娱乐商圈等重要窗口行业，为进口博览会提供高品质的服务保障工作。

首届进口博览会期间，多个窗口企业的优质服务也使得它们成为了行业榜样：中国第一高楼上海中心的主动微笑问好、主动迎送、主动引路开电梯门、主动扶老携幼、主动征求客人意见的“五个主动”服务法；老上海裁缝街地道的“定制服务”让其成为境外客商的热门消费地；上海佛罗伦萨小镇的“浦东机场-小镇”免费穿梭巴士、上海奕欧来奥特莱斯的导购大使服务、百联世纪购物中心的VIP会员沙龙新模式……这些上海窗口行业的服务明星将在今年持续擦亮“上海服务”品牌的同时，形成示范带动效应。

餐饮行业也是上海窗口服务提升中的关键着力点。展示现场，延续传统精益求精的，有南翔小笼的制作技艺、大富贵的食品雕刻、龙须面的制作手法等。紧跟潮流灵活融合科技的，有迎宾机器人和智能传菜运输机器人等。“我们的花生运输机器人已经活跃在不少餐饮企业之中，进博会期间，来到上海的客商很有可能就会由它们‘端茶送水’提供服务。”上海擎朗智能科技有限公司工作人员介绍道。

餐饮行业食品安全氛围的打造，监管部门也拿出了“看家本领”。上海长宁区就在今年5月至11月中旬组织开展了食品安全“错时监管”的专项行动。与日常监管不同，“错时监管”是执法人员利用工作日晚间及双休日等休息时间，开展执法监管工作，各大商圈、人流量大地区的餐饮经营单位为重点检查区域，不仅在进博会期间，也在更为长效的日常餐饮消费中起到保驾护航的作用。

针对近年来上海大大小小的商圈如雨后春笋般四处崛起，如何保证消费者在休闲娱乐的同时享受到标准规范的服务？上海浦东探索发布了《商圈消费环境评价规范》区级标准，率先以标准化手段推进消费环境优化工程，打造“上海购物”品牌的一项创新性举措。据悉，该标准将在陆家嘴、世博、联洋、金桥等重点商圈开展应用，并计划委托权威第三方机构开展消费环境的质量监测工作，针对测评结果提出改进意见和建议，不断改善上海的消费环境和消费体验度。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)