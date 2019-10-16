人民网>>国际

上海窗口行业迎接进博会集中展示“看家本领”

2019年10月16日15:54  来源：新华网
 

　　新华社上海10月16日电（记者王默玲、何欣荣）第二届中国国际进口博览会进入20天倒计时之际，上海多家窗口企业的服务明星、服务团队、特色服务项目等在浦东集中展示了各自的“看家本领”，浦东新区同期发布了《商圈消费环境评价规范》区级标准。上海力求通过文旅地标、热门餐厅、娱乐商圈等重要窗口行业，为进口博览会提供高品质的服务保障工作。

　　首届进口博览会期间，多个窗口企业的优质服务也使得它们成为了行业榜样：中国第一高楼上海中心的主动微笑问好、主动迎送、主动引路开电梯门、主动扶老携幼、主动征求客人意见的“五个主动”服务法；老上海裁缝街地道的“定制服务”让其成为境外客商的热门消费地；上海佛罗伦萨小镇的“浦东机场-小镇”免费穿梭巴士、上海奕欧来奥特莱斯的导购大使服务、百联世纪购物中心的VIP会员沙龙新模式……这些上海窗口行业的服务明星将在今年持续擦亮“上海服务”品牌的同时，形成示范带动效应。

　　餐饮行业也是上海窗口服务提升中的关键着力点。展示现场，延续传统精益求精的，有南翔小笼的制作技艺、大富贵的食品雕刻、龙须面的制作手法等。紧跟潮流灵活融合科技的，有迎宾机器人和智能传菜运输机器人等。“我们的花生运输机器人已经活跃在不少餐饮企业之中，进博会期间，来到上海的客商很有可能就会由它们‘端茶送水’提供服务。”上海擎朗智能科技有限公司工作人员介绍道。

　　餐饮行业食品安全氛围的打造，监管部门也拿出了“看家本领”。上海长宁区就在今年5月至11月中旬组织开展了食品安全“错时监管”的专项行动。与日常监管不同，“错时监管”是执法人员利用工作日晚间及双休日等休息时间，开展执法监管工作，各大商圈、人流量大地区的餐饮经营单位为重点检查区域，不仅在进博会期间，也在更为长效的日常餐饮消费中起到保驾护航的作用。

　　针对近年来上海大大小小的商圈如雨后春笋般四处崛起，如何保证消费者在休闲娱乐的同时享受到标准规范的服务？上海浦东探索发布了《商圈消费环境评价规范》区级标准，率先以标准化手段推进消费环境优化工程，打造“上海购物”品牌的一项创新性举措。据悉，该标准将在陆家嘴、世博、联洋、金桥等重点商圈开展应用，并计划委托权威第三方机构开展消费环境的质量监测工作，针对测评结果提出改进意见和建议，不断改善上海的消费环境和消费体验度。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved