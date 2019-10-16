中国代表呼吁海地当局通过协商解决分歧

新华社联合国10月15日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表吴海涛15日表示，中方呼吁海地当局致力于通过协商妥善解决分歧，加强法治建设和自我发展能力，尽快解决当前政治危机。

吴海涛在当天举行的安理会海地问题公开会上说，联合国海地司法支助团授权于15日到期，标志着海地的维和任务结束。过去15年，联合国维和人员积极履行授权，为促进海地和平稳定作出重要贡献，付出巨大牺牲。中方8名维和人员在海地执行任务时牺牲，为海地和平献出了宝贵生命。

吴海涛说，令人痛心的是，尽管联合国竭尽全力支持海地维护和平，促进发展，但海地近期政治危机再度升级。联合国秘书长古特雷斯在报告中指出，海地国家机构运转几近瘫痪，多地发生民众示威游行，安全形势堪忧。

他强调，国际社会特别是对海地有重要影响的国家应继续加大对海地政治、经济和人道局势的关注力度，协助海地维护国家稳定，促进经济发展，努力改善民生，落实2030年可持续发展目标。

吴海涛说，联合国海地综合办事处（联海办）将于16日正式运行，今后将同国家工作队合作继续向海地提供支持和帮助。他表示，海地实现稳定和发展依然任重道远。希望海地政府把海地人民的利益置于最高位置，加强自身能力建设，切实承担起维护国家安全稳定和推动经济社会发展的责任。

2004年2月，海地戈纳伊夫市爆发武装冲突，随后冲突扩散至其他城市。同年4月，安理会通过决议成立联合国海地稳定特派团（联海团），协助稳定海地局势。2017年10月15日，联海团结束任务，联合国海地司法支助团从10月16日起执行任务，负责协助海地政府加强法制机构，支持海地国家警察并帮助其发展。

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