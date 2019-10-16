乌克兰东部冲突各方重申遵守从两处地点撤兵的决定

新华社明斯克10月15日电（记者魏忠杰 李佳）乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）15日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，乌东部冲突各方重申遵守从顿涅茨克州和卢甘斯克州两处冲突地点撤兵的决定。

欧安组织特别代表萨伊迪克在会谈后的新闻发布会上说，三方联络小组及其安全工作组在会谈中主要讨论了乌东部冲突区安全和从两处冲突地点撤兵的问题，虽然相关方未能按照此前商定于10月7日从两处地点撤兵，但各方重申将遵守撤兵决定。萨伊迪克表示希望撤兵决定尽快付诸实施。

萨伊迪克说，近期乌东部地区违反停火的次数急剧增加。他再次呼吁冲突各方认识到自己对平民负有政治和人道责任，尽一切必要努力保障持续停火。

萨伊迪克介绍说，三方联络小组经济工作组在会谈中讨论了恢复乌东部地区移动通信、穿过接触线供水和发放退休金的问题；人文工作组继续讨论了交换被扣押人员及寻找失踪人员等问题；政治工作组主要讨论了顿涅茨克和卢甘斯克地区特殊地位的法律落实、实施特赦及举行地方选举等问题。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

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