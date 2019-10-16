捷克首次举办“世界中医药日”活动

新华社布拉格10月15日电（记者杨晓红）捷克首场“世界中医药日”活动15日在首都布拉格举行，中捷两国专家及中医爱好者探讨了如何在捷克推动中医药发展等问题，还举办了义诊、咨询等活动。

中国驻捷克大使张建敏在活动致辞中说，中医药来自中华先辈们长期与疾病抗争总结出的宝贵经验，具有独特的理论体系和丰富的临床实践。中捷建交70年来，两国关系取得长足发展，中医药是重要合作领域，希望中医药能在捷克更快发展，为服务捷克民众健康作出更大贡献。

捷克支持传统中医药与替代疗法基金会会长扬·霍沃尔卡说，虽然近些年捷克民众对于中医的认可度越来越高，但中医药在捷克的发展还很不完善，中医在捷克应该有一席之地，与西医互相补充。

中捷中医中心（布拉格）主任关鑫说，中医不仅是一个医学门类，还是一种生活方式。中捷中医中心成立以来，一直致力于在捷克民众中传播中医知识和理论，倡导健康的生活方式，希望更多捷克民众能够认识中医、信任中医。

“我在中国留学时培养了对中医的兴趣，”前来参加活动的中医爱好者欧立文说，“中医帮我解决了自身的健康问题，我还通过学习掌握了一定的中医技能。在我看来，中医不仅是一种治疗手段，也是促进中捷民间交流的桥梁。”

2018年11月，第十五届世界中医药大会在意大利罗马召开，大会发表了《罗马宣言》，并确定每年的10月11日为“世界中医药日”。

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