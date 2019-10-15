中国驻德使馆举行德籍获奖专家招待会

新华社柏林10月14日电（记者张毅荣 连振）中国驻德国大使馆14日举行中国政府友谊奖和国际科学技术合作奖德籍获奖专家招待会，感谢他们为两国科技合作作出的贡献。

中国科技部部长王志刚在致辞中说，在座的德籍获奖专家为中国的科技发展贡献智慧、培养人才，为推动中国融入全球化的世界舞台作出了重要贡献。欢迎各位专家继续推动中国科技创新的国际交流合作，架起更多中国与世界联结的友谊桥梁。

王志刚表示，今年是中华人民共和国成立70周年，中国将进一步扩大科技对外开放，加强创新能力合作，以更加务实的举措、更加良好的环境，欢迎全球各地的合作伙伴。中国热切欢迎外国优秀人才和领军企业来华创新创业，在中国实现创新的梦想。

中国驻德国大使吴恳说，获得中国政府友谊奖和国际科学技术合作奖的德籍专家人数分别占总人数的12%和14%。同时，中国在德各类留学人员总数已经超过6万人，其中相当一部分是从事科学研究的高素质人才。在座各位德籍专家和奋斗在科研一线的中国留德人员都是中德科技合作的宝贵财富。

曾获中国国际科学技术合作奖的德国海洋地质学家杨·哈弗告诉记者，自己与中国合作长达20余年，感触最深的是他坚持倡导的国际化、跨学科、分梯次科研模式始终受到中国伙伴的理解、认可与重视，“对华合作实现了我多年来的人生目标。没有国际合作，你永远做不了最顶级的研究”。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)