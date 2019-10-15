约翰逊说与欧盟达成“脱欧”协议仍存希望

英国首相鲍里斯·约翰逊13日向内阁通报脱离欧洲联盟的谈判进程。按他的说法，仍然有望与欧盟达成协议，但大量工作摆在面前。

首相府发言人在一份声明中说，约翰逊向内阁通报最新进展，“重申能够看到一条达成协议的通道，但达到那一步仍有大量工作要做，我们必须做好10月31日脱离（欧盟）的准备”。

约翰逊10日与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡会面，两人随后确认可以看到一条“通道”，为英国有协议“脱欧”留出一线生机。欧盟随后加紧与英国的谈判进程，寻求解决英国北爱尔兰地区和爱尔兰之间的边界和关税问题。

如果英国与欧盟达成最终协议，协议需要获得英国议会和欧洲议会分别批准。

英国反对党工党党魁杰里米·科尔宾13日说，工党不可能支持任何由约翰逊谈妥的协议。北爱尔兰民主统一党副党魁奈杰尔·多兹拒绝约翰逊提出的妥协方案，坚持认定北爱地区应与英国其他地方一视同仁，不该区别对待。

不过，其他支持“脱欧”的议员们支持作出妥协。议会下院领袖雅各布·里斯-莫格认定：“妥协无疑必需，即使不情愿，那些最坚定的脱离派也认识到这一点。”他告诉英国天空新闻频道，达成“脱欧”协议的可能性正在上升。“我认为，就具体事宜预测成败总是有难度，但本周看起来显然比上周积极得多”。（田野）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)