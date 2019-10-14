新华社加德满都10月14日电 通讯：喜马拉雅山脉间流淌出的绿色能源——访中企承建尼泊尔上崔树里3A水电站

新华社记者蒋超 周盛平

头戴安全帽，身穿反光工装背心，在尼泊尔上崔树里3A水电站大坝上，25岁的尼泊尔质检工程师罗尚·拉瓦尔正在值班巡视。这座由中国能建葛洲坝集团承建的水电站正式投入商业试运行刚刚过去两个月。

“这是中尼两国政府间的优惠贷款项目，输出的是清洁能源。”水电站项目经理王紫阳近日在大坝上接受新华社记者采访时说，他在这里已经坚守10年了。

上崔树里3A水电站项目位于喜马拉雅山南麓，距离尼泊尔首都加德满都约100公里。大坝建于德里苏利河上，电站装机容量60兆瓦。项目于2011年6月开工建设，但2015年尼泊尔8.1级地震让已完成近90%的工程骤停。

“当时进场的道路都被破坏了，中尼双方建设人员一度困在这里，人员出不去，物资也进不来，”王紫阳说，“在大灾大难面前，我们和当地灾民守望相助。我们拿出各种物资器具帮助救灾，灾民们也主动翻山越岭为我们运送生活物资进来。”

王紫阳告诉记者，克服了强震后的重重困难，项目于2016年11月复工。经各方专家充分讨论，制定了不同修复方案，并采用了创新性技术手段，项目终于在2019年3月圆满完成修复。

“我可以自豪地说，我们的电站建设质量一流，经得起考验。”质检工程师罗尚告诉记者。

“目前尼泊尔整体电力缺口在750兆瓦，项目建成填补了该国近8%电力缺口，”王紫阳说，“比较显著的变化是，加德满都停电时间大大缩减了，过去每天平均要停电12至16个小时，而现在这一数字锐减到3小时。”

项目部科员里娜·古隆告诉记者，电站建成为尼泊尔轻工业发展提供了助力，当地碾米厂、轮磨机产业发展都受益于此，“中国一直在真诚地帮助我们”。

“尼泊尔是世界上水资源最丰富的国家之一，但是水资源开发需要先进的技术和资本，”尼泊尔前总理贾拉·纳特·卡纳尔日前接受记者采访时说，“中国具备上述条件，出色地完成过许多水电工程，我们可以向中国学习。”

近日正逢尼泊尔最盛大的节日德赛节。在当地民众盛情邀请下，里娜陪同中国同事们到项目附近的斯迈尔村村民家中一起过节。面对奔流不息的德里苏利河，里娜身着民族服装，双手合十，闭目祈福：“这是大自然馈赠给尼泊尔的丰沛资源，我们一定要善加利用。”

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)