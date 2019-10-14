澳大利亚经济学者：中国在国际上的作用举足轻重

澳大利亚悉尼大学商学院中国工商管理学教授汉斯·杭智科。

“中国正变得越来越好，不仅体现在自身的方方面面，在国际上也发挥着举足轻重的作用”，澳大利亚悉尼大学商学院中国工商管理学教授汉斯·杭智科谈起如今的中国时表示。

这位研究中国经济领域的教授与中国有着千丝万缕的联系。在他职业生涯中，曾担任澳大利亚麦考瑞大学中国经济研究所所长，还曾任职过悉尼大学孔子学院院长。在过去几十年对中国经济的研究中，杭智科对中国民营企业家和当地官员进行了数百次采访，并针对中国经济发展发表了多篇论著。如今，作为悉尼大学商学院教授，正引领着中澳投资方面的相关研究。

杭智科与中国的情缘要从他的学生时代说起。当他在德国学习经济学时，便对中国经济领域产生了研究兴趣。“中国在东方是一个不容忽视的大国，但那时欧洲了解中国的人少之又少，我觉得这很不可思议。”之后，他便前往中国台湾学习中文，而后在伦敦大学进行当代中国学习和研究。

几年的中文学习经历为杭智科在中国的工作、研究夯实了基础。1979年，作为西德驻华使馆工作人员，杭智科第一次来到中国。据他回忆，在驻华大使馆工作时，他曾为一些中国领导人担任翻译，从而得到了许多和各界人士交流探讨的机会，包括了解到邓小平的改革开放思想。他发现，随着对外开放政策的实施，中国人民生活条件不断改善，社会制度不断优化，中国的国家形象和实力也在不断增强。非常重要的一点是，外国合作伙伴加强了对中国政府的信任。“当朱镕基总理宣布中国要加入世贸组织时，人们也对其充满了信心，这是中国走向世界的一个重要转折点”。杭智科说，加入世贸组织以来，中国不断推动私营企业增长和发展，让更多中国企业在国际上具备更强的竞争力。

在对广西壮族自治区进行的数次实地考察中，他发现起初广西贫困和落后等社会问题普遍，不少人为温饱问题奔波。“改革开放让这里发生了翻天覆地的变化，现在的广西和以前真的不大一样了。”杭智科称，自改革开放以来，短短数年内，不少贫困地区生活条件大大提高。改革开放使中国成为了一个全球性的大国，通过开放大门，允许中国企业赴海外投资、吸引外国投资，同时也建立起一个更规范、更有序的经济制度体系，让中国经济更为繁荣。 不仅是在广西，这个惊人的变化在中国其他许多地方也有所体现。

杭智科说，新中国成立70年来，中国在各方面都有着巨大的变化。虽然在短期内，中美贸易战会对中美两国产生一定的影响。但长远来看，未来中国的经济依然会持续增长。中国目前是全球第二大经济体，是许多国家最重要的贸易伙伴。中国在发展自身的同时，也帮助了许多国家发展，其中包括澳大利亚。杭智科说，多年来，中国为澳大利亚的多方面发展做出巨大贡献，帮助澳大利亚取得经济增长，没有中国就不会有这样的现状。中国和澳大利亚的经济关系将不断深化，并带动其他领域的发展。（李蕊珊）

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