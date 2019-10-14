道阻且长，行则将至——国务委员兼外交部长王毅谈习近平主席赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤并对尼泊尔进行国事访问

新华社加德满都10月13日电 2019年10月11日至13日，国家主席习近平应邀赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，国内刚刚隆重庆祝新中国成立70周年，习近平主席又踏上新的外交征程，到访南亚、经略周边、运筹全局。三天两夜时间里，习近平主席不辞辛劳出席多场活动，既有隆重热烈的国事活动，也有不拘形式的深度晤谈。习近平主席从历史角度审视、从战略高度引领、从现实层面规划中国与两国关系的长期发展。两国高度重视，给予习近平主席隆重热烈欢迎，当地民众倾城出动，载歌载舞。访问内涵丰富、成果丰硕，为中国同印度、尼泊尔关系注入了新动力，为南亚睦邻友好搭建了新平台，为区域务实合作开辟了新前景。国内外舆论高度关注，普遍认为这是一次具有重要历史性意义的访问。

一、增进中印战略互信，开拓共处共赢之道

王毅说，高层战略引领是中印关系健康稳定发展不可替代的重要保障。去年4月，习近平主席同印度总理莫迪在武汉成功会晤，引领两国关系步入健康发展的新阶段。莫迪总理盛情邀请习近平主席赴印出席中印领导人第二次非正式会晤，精心挑选金奈这座历史文化名城作为会晤地点并亲自部署安排，习近平主席如约而至。从长江之畔到印度洋边，从武汉会晤到金奈论道，两国领导人闲庭信步、纵论天下，为中印关系发展把舵定向。

加强了深层次战略沟通。此行习近平主席同莫迪总理进行了长时间深入交流，谈及中印并肩争取民族独立和解放的经历，说起共同倡导和平共处五项原则的创举，讲到携手实现“中国梦”、“印度梦”的宏愿。习近平主席强调，当今世界处于百年未有之大变局。中印作为两个人口大国、两个最大发展中国家和新兴经济体代表，均处于国家发展和民族复兴的关键时期，合作潜力巨大、空间广阔。两国关系超越双边范畴，具有重要和深远战略意义。中印应该作和谐相处的好邻居、携手前行的好伙伴。实现中印“龙象共舞”是双方唯一正确选择，最符合两国和两国人民的根本利益，最符合世界的持久和平与繁荣。双方要就重大问题及时沟通，尊重彼此核心利益，逐步寻求理解，不断化解分歧。中方希望自己发展得好，也希望印度发展得好。莫迪总理高度赞赏习近平主席的远见卓识，表示进入21世纪，世界和平和人类进步离不开印中合作，两国不仅要面对历史，更要超越过去，开辟未来。双方应照顾彼此重大关切，有效管控和处理分歧，不让分歧成为争端，发展更为紧密的伙伴关系，开启印中关系的新时代。

推动了各领域互利合作。习近平主席同莫迪总理就深化扩大务实合作提出明确目标和清晰思路。决定设立高级别经贸对话机制，加强经济发展战略对接，探讨建立制造业伙伴关系，推动双边贸易平衡可持续增长。同意拓展“中印+”合作，推进地区互联互通建设，同各方一道尽早达成“区域全面经济伙伴关系协定”。面对单边主义、保护主义抬头，双方一致同意，将在二十国集团、金砖国家、上海合作组织、中俄印等多边机制框架内加强协调，旗帜鲜明维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，维护多边主义和多边贸易体制，共同应对全球性挑战。

促进了文明间交流互鉴。习近平主席在莫迪总理陪同下参观印度文明古迹马哈巴利普拉姆古寺庙群。莫迪总理亲自讲解。从菩提达摩到少林禅宗，两位领导人追溯中印文明互学互鉴渊源，擘画两国人文交流对话蓝图。习近平主席指出，中印都是拥有几千年历史的文明古国，交流互鉴绵延至今。中印要开展更广领域、更深层次的人文交流，共同倡导和促进不同文明对话交流，续写亚洲文明新辉煌。莫迪总理对此完全赞同，表示两国文明古老深刻，其中蕴含的智慧可以为解决当今世界面临的各种挑战提供启示。习近平主席这次访问拉紧了两个文明古国之间的纽带。双方同意，办好2020年“中印人文交流年”，举行70场活动庆祝两国建交70周年。

两位领导人都积极评价此次会晤成果，同意继续保持这种有益和富有成效的战略沟通。莫迪总理接受习近平主席邀请，将再次赴华举行会晤。

二、深化中尼传统友好，拉紧相近相亲纽带

王毅说，中尼建交半个多世纪以来，始终相互尊重、相互信任、相互支持，成为不同大小国家和睦相处的典范。尼泊尔是中国在南亚共建“一带一路”的重要伙伴，历届政府均对华友好。尼泊尔刚刚完成政治转型，国家稳定发展迎来新机遇。尼方多次盛情邀请习近平主席往访，热切期待加强对华合作，助力本国经济社会发展。习近平主席此访是中国国家主席时隔23年再次访尼，同尼方领导人共同规划双边关系未来发展，见证签署了涉及国计民生各领域的20份合作文件，为中尼世代友好开辟了新的光明前景。

两国关系定位迈上新高度。习近平主席同班达里总统共同宣布，将本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。这一新定位不仅为两国关系未来发展指明了方向，也赋予中尼关系更重要的地区影响。习近平主席指出，中尼要把打造命运共同体作为两国关系发展长远目标。中方尊重尼方自主选择社会制度和发展道路，支持尼方维护国家独立、主权和正当权益，愿同尼方维护共同安全，加强多边领域沟通协调。班达里总统、奥利总理、尼泊尔共产党联合主席普拉昌达、尼泊尔大会党主席德乌帕等尼方领导人一致表示，尼中是亲密无间、患难与共的伙伴。两国之间没有任何问题，只有友好和合作。尼方坚定奉行一个中国政策，不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华活动。无论国际形势如何变化，尼方都将坚定奉行积极友好的对华政策。我们深感，中尼友好具有深厚民意基础，已成为尼泊尔各党派、各界别的高度共识，历久弥坚。

互联互通建设取得新进展。习近平主席同尼方领导人商定，将中尼共建“一带一路”同尼泊尔打造“陆联国”的国策对接，通过口岸、道路、铁路、航空、通信等方面联通工程，加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。双方宣布启动中尼跨境铁路可行性研究，朝着“天堑变通途”的梦想迈进了一大步。尼泊尔各界认为，尼中在“一带一路”框架下加强互联互通，让尼方看到从“陆锁国”变成“陆联国”的希望；跨喜马拉雅立体互联互通网络将拉紧尼中联系纽带，助力尼方在区域经济发展中发挥枢纽作用，不仅便利两国，而且造福地区。

睦邻友好合作收获新硕果。习近平主席指出，双方要构建全方位合作格局，重点加强贸易投资、灾后重建、能源、旅游四大领域合作。尼泊尔水能资源总蕴藏量巨大，习近平主席表示中方愿分享水电开发经验。中方承诺继续支持尼泊尔灾后重建，为当地民生改善提供力所能及的支持和帮助。双方同意扩大教育、青年、地方等领域交流合作，增进民心相通。珠穆朗玛峰是中尼友谊的象征，两国将围绕珠峰开展应对气候变化、生态旅游等合作，打造双方合作新亮点。

三、维护地区和平稳定，促进地区共同发展

王毅说，近期印巴两国关系紧张，地区局势动荡紧张，引发国际社会高度关注。印巴都是中国的友好邻邦，中方希望两国管控好分歧，改善相互关系。习近平主席启程南亚之行前夕，在北京会见巴基斯坦总理伊姆兰·汗，听取巴方看法主张。在金奈，习近平主席同莫迪总理就地区形势深入沟通，鼓励各方通过对话解决目前存在的问题。习近平主席强调，中方真诚期待中印关系好、中巴关系好、印巴关系也好，大家携手促进地区的和平稳定，共同实现发展繁荣。习近平主席还就推动加强“中印+”合作阐述中方主张，强调可在现有“中印+阿富汗”合作基础上，逐步将这项合作向南亚其他国家及东南亚、非洲拓展。指出中印应该在地区互联互通建设方面发挥引领作用，打造更加畅通的互联互通网路。双方还要共同努力，为尽早达成“区域全面经济伙伴关系协定”作出贡献。两国领导人就此形成了积极共识。王毅说，中方愿与南亚所有国家发展深化互利合作。中印关系、中巴关系以及中国同其他南亚国家的关系各有历史渊源和自身特点，可以并行不悖，共同发展，互不针对第三方，也互不受第三方影响。

四、分享中国成功经验，展现中国光明前景

王毅说，国际社会持续热议新中国成立70周年，关注中国成功故事及其世界意义。访问期间，印度、尼泊尔领导人再次向习近平主席致以热烈祝贺，表达对中国70年来取得辉煌成就的由衷钦佩。习近平主席精辟阐述中国成功发展的经验，介绍中国共产党的初心使命，同外方就治国理政进行深入交流。

习近平主席指出，过去70年，中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了举世瞩目的中国奇迹。这是一条不平凡的路，有鲜花和掌声，也伴随着坎坷和挑战。不管外部情况如何变化，有什么样的杂音，我们都会心无旁骛做好自己的事情，坚定不移把中国特色社会主义推向前进。一个稳定、开放、繁荣的中国将始终是世界发展的机遇。两国领导人表示，中国的发展是发展中国家自强的典范，给两国、南亚地区及世界和平繁荣带来重大机遇，中国的发展崛起不可阻挡。莫迪总理表示，印中两国都处在民族复兴的进程，面临许多相似挑战，印方愿借鉴中方在脱贫、生态文明建设、反腐等方面的成功作法。尼方更期待从中国取得的巨大成功中汲取有益经验，相信中国能够帮助尼泊尔实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的愿景。

王毅最后说，习近平主席此访是中国特色大国外交又一次成功实践。喜马拉雅山脉将中国同印度、尼泊尔相隔，但是“道阻且长，行则将至”。习近平主席以真心交朋友，以诚心化分歧，以恒心促合作，体现了将天堑变通途、推动构建周边命运共同体的决心和担当。我们将切实贯彻落实习近平外交思想，践行亲诚惠容周边外交理念，加强同发展中国家和新兴经济体的团结合作，不断开创中国特色大国外交新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标创造良好的周边和外部环境。

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