习近平会见尼泊尔共产党联合主席普拉昌达

新华社加德满都10月13日电（记者孙奕 蒋国鹏）国家主席习近平13日在加德满都下榻饭店会见尼泊尔共产党联合主席普拉昌达。

习近平表示，普拉昌达主席是尼泊尔资深政治家，也是中国人民的好朋友、老朋友，为中尼关系发展作出了重要贡献。去年，你同奥利总理作出政治决断，联合组建尼泊尔共产党，开启了国家政治稳定、经济发展的新阶段。习近平指出，中尼山水相连、唇齿相依。中方感谢尼方在涉及中国核心利益问题上长期给予坚定支持，愿继续深化同尼泊尔全方位合作，为尼泊尔发展提供支持和帮助，实现两国关系更大发展。

习近平介绍了中国共产党全面从严治党、加强执政党建设、巩固党的执政地位的基本经验。习近平指出，中国共产党同尼泊尔共产党都以马克思主义为指导思想，愿同尼共加强党际交往，建立定期交流机制，相互借鉴党建和治国理政经验，构建相互尊重、求同存异、互学互鉴的新型政党关系。

普拉昌达热烈欢迎习近平主席访问尼泊尔，祝贺新中国成立70周年，表示中国共产党成功领导中国人民实现前所未有的发展，取得举世瞩目的成就，尼共对此十分钦佩，相信并祝愿中国共产党继续领导中国人民克服一切艰难险阻，顺利实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。尼方希望同中国共产党建立长期合作关系，希望借鉴中共治国理政成功经验。相信习近平主席此访必将使尼中关系提升到更高水平，助力尼泊尔实现国家发展繁荣。尼中关系基于和平共处五项原则，彼此相互信任、相互支持。尼方高度赞赏中方致力推动构建人类命运共同体，在国际关系中维护和平，主持公平正义，维护中小国家利益。尼方愿积极参与共建“一带一路”，加强交流合作。

丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加会见。

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