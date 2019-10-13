中欧关系暨中捷建交70周年研讨会在布拉格举行

新华社布拉格10月12日电（记者杨晓红）中欧关系暨中捷建交70周年研讨会日前在捷克首都布拉格举行，中捷专家齐聚一堂，共同探讨中欧和中捷关系发展。

中国驻捷克大使张建敏表示，建交70年来，中捷两国国情不断变化，双边关系也经历起伏，但友好合作始终是主旋律。中方愿同捷克政府和社会各界一道，推动双方在相互尊重、平等互利基础上持续深化各层级各领域务实合作。

捷克前总理索博特卡表示，始终坚定支持发展和改善捷中关系。他说，捷中两国寻求互利双赢的合作道路非常重要，在世界局势复杂多变的大背景下，两国要共同应对新的挑战。除传统贸易、旅游领域外，中捷两国还应加强教育、科技、卫生、医疗、体育等多领域合作。

捷克总统府外事局局长因德拉克转达了总统泽曼对研讨会的关心与重视。因德拉克说，中国、欧盟、捷克三者间的合作非常重要。目前，中捷在“一带一路”和“17+1”框架内的合作密切，双边贸易、旅游、人文交流频繁。

中国公共外交协会副会长陈育明在致辞中说，70年国际风云变幻，但中捷两国相互尊重独立主权和重大利益与关切、平等互利开展友好合作始终是主流。中捷经济互有所长，文化各有优势，在诸多领域有广阔合作空间，坚信在新形势下，双方有足够的政治智慧和能力把握大局，应对新挑战，实现新发展。

中国国际问题研究院亚太所所长刘卿认为，双方智库和专家学者应加强研究，创新思维，帮助政府正确决策，增强民众间相互理解。

北京外国语大学欧洲语言文化学院教授丁超表示，希望中捷两国进一步密切人文交流，拓展教育合作，扩大文学互译出版，增进两国人民间的相互了解和友谊。

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