综合消息：延续武汉会晤共识 推进双边关系发展——印度各界热议中印领导人第二次非正式会晤

新华社印度金奈10月12日电（记者赵旭 胡晓明）10月11日至12日，中国国家主席习近平同印度总理莫迪在印度金奈举行第二次非正式会晤。印度各界普遍认为，去年两国领导人武汉会晤以来，双边关系迈入健康稳定发展新阶段。此次金奈会晤延续武汉会晤重要共识，为两国关系发展注入新动力。

印度孟买观察家基金会前任主席库尔卡尼表示，习近平主席和莫迪总理在金奈举行的中印领导人第二次非正式会晤取得成功。此次会晤进一步增进了武汉会晤共识，两国在战略层面建立了更大互信。

印度前外交官兰加查里表示，两国领导人会晤对增进两国领导人和人民之间互信具有重要意义，此次会晤延续了武汉会晤共识，使印中关系更进一步。

印度汉学家狄伯杰接受新华社记者采访时说，会晤气氛融洽，展现了两位领导人保持战略沟通的决心。双方都强调两国之间数千年来的文明和文化联系，表示将更加重视贸易和投资合作。

金奈商界知名人士巴兰表示，金奈所在的泰米尔纳德邦在几个世纪前就是中国货物进入印度的门户，与中国有着古老的文明联系，期待两国领导人成功会晤进一步推动当地旅游业发展。

出生于印度、在深圳打拼并在香港安家的印度商人思华迪告诉记者，得知习近平主席访问自己的故乡，心情非常激动，衷心希望此次会晤能够进一步增进两国人民的福祉，“我有幸见证并享受到中国快速发展带来的荣耀，期待印中共同努力，携手并进”。

印度外交部11日晚召开新闻发布会，对会晤予以高度评价。印度各大主流媒体12日均以大标题对会晤进行了报道。《印度教徒报》12日在头版刊登文章，详细报道了此次会晤。这份报纸当天还特别刊登专版文章，讲述两个文明古国交往交流的当代故事。

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