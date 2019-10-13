习近平抵达加德满都开始对尼泊尔进行国事访问

10月12日，国家主席习近平乘专机抵达加德满都，开始对尼泊尔进行国事访问。习近平步出舱门，尼泊尔总统班达里偕女儿乌莎在舷梯旁热情迎接。 新华社记者 李涛 摄

新华社加德满都10月12日电（记者周盛平 黄尹甲子）国家主席习近平12日乘专机抵达加德满都，开始对尼泊尔进行国事访问。

当地时间下午4时55分许，专机抵达加德满都特里布万国际机场。习近平步出舱门，尼泊尔总统班达里偕女儿乌莎在舷梯旁热情迎接。乌莎向习近平献花。礼兵沿红地毯两侧列队，行注目礼。

10月12日，国家主席习近平乘专机抵达加德满都，开始对尼泊尔进行国事访问。尼泊尔总统班达里在机场为习近平举行具有浓郁尼泊尔民族特色的欢迎仪式。 新华社记者 高洁 摄

班达里在机场为习近平举行具有浓郁尼泊尔民族特色的欢迎仪式。尼泊尔副总统普恩、总理奥利、联邦议会联邦院主席蒂米尔西纳，以及在加德满都的所有内阁成员参加。习近平抵达现场时，班达里上前迎接。尼泊尔儿童向习近平献花。两国元首登上检阅台。军乐团奏中尼两国国歌，鸣21响礼炮。习近平在班达里陪同下检阅仪仗队。检阅完毕，军乐团再次奏响中尼两国国歌。习近平同尼方主要官员一一握手，班达里同中方陪同人员一一握手。当地艺术家身着民族服装载歌载舞，向习近平表达最诚挚的欢迎。尼泊尔少年儿童挥舞中尼两国国旗，用中文欢呼“习爷爷好！见到您真高兴！我们爱您！”。

10月12日，国家主席习近平乘专机抵达加德满都，开始对尼泊尔进行国事访问。尼泊尔总统班达里在机场为习近平举行具有浓郁尼泊尔民族特色的欢迎仪式。 新华社记者 鞠鹏 摄

习近平主席车队离机场前往市区，沿途经过一座座专门搭建的亮红迎宾拱门，门上写有“热烈欢迎中华人民共和国主席习近平阁下”、“祝贺中华人民共和国成立70周年”、“中尼友谊万岁”、“欢迎来到珠峰脚下、佛祖故里”等标语。街道两侧悬挂着习近平主席和班达里总统的大幅照片。数万名当地群众站在路边绵延数公里，他们挥舞着中尼两国国旗，敲锣打鼓，热情欢呼，热烈欢迎最尊贵的客人。

习近平向尼泊尔人民转达中国人民的诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，中国和尼泊尔山水相连、世代友好。建交64年来，两国秉持和平共处五项原则，传承传统友谊，树立了不同制度和大小国家相互尊重、平等相待的典范。我期待着同尼泊尔领导人畅叙友好，共话合作。希望通过这次访问，提升中尼关系，加强两国互联互通，为两国人民带来更多福祉。

10月12日，国家主席习近平乘专机抵达加德满都，开始对尼泊尔进行国事访问。尼泊尔总统班达里在机场为习近平举行具有浓郁尼泊尔民族特色的欢迎仪式。这是习近平在班达里陪同下检阅仪仗队。 新华社记者 李学仁 摄

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻尼泊尔大使侯艳琪也到机场迎接。

习近平是在结束中印领导人第二次非正式会晤后离开金奈抵达加德满都的。大批当地学生、群众聚集在习近平车队前往机场途经道路两旁，热烈欢送。印度泰米尔纳德邦邦长普罗希特等高级官员在机场送行。

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