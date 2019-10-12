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强台风“海贝思”登陆日本

2019年10月12日21:52  来源：新华网
 
原标题：强台风“海贝思”登陆日本

　　新华社东京10月12日电（记者郭丹）今年第19号台风“海贝思”12日傍晚在日本静冈县的伊豆半岛登陆。目前，“海贝思”已在日本造成1人死亡，4人失踪，50多人受伤，21万户停电。

　　据日本气象厅消息，“海贝思”于当地时间19时登陆，中心最低气压955百帕，最大风速为每秒40米。

　　截至东京时间21时20分，暴雨已经导致多地河水上涨，水库蓄水量激增，日本对神奈川县相模原等地的水库进行紧急泄洪，气象厅提醒下游民众紧急避难。

　　另据东京电力消息，截至东京时间20点30分，台风已造成神奈川县、千叶县、静冈县等地共21万户停电。

　　据日本总务省消防厅消息，截至东京时间19时，受台风影响，千叶县突发龙卷风造成1人死亡，静冈县1人在暴雨中落水后下落不明，群马县发生山体滑坡，2栋民房倒塌，3人下落不明。日本全国各地在台风中受伤的人数超过50人。

　　台风给日本多地带来强降雨。日本气象厅已向东京、神奈川、琦玉、群马、静冈、山梨、长野、茨城、新潟、枥木、福岛、宫城等地发出大雨特别警报，警报级别为最高的5级。

　　中国驻日本大使馆在其官网上发布台风相关紧急提醒，呼吁赴日游客及计划出行的中国公民要及时关注天气状况，提前调整行程，远离河道、海边及山区以免遭遇洪水或山体滑坡等自然灾害，确保出行安全。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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