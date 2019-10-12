防止难民潮 匈牙利呼吁欧盟与土耳其对话

匈牙利外交部长彼得·西亚尔托10日说，为防止欧洲出现新一轮难民潮，欧洲联盟应与土耳其对话。

“我们需要与土耳其作建设性对话，防止新一轮难民潮涌入欧洲，”西亚尔托说。他不点名地批评一些欧盟成员国仰仗土耳其遏制难民涌入，却在批评土耳其总统时不留情面，“比着谁能说得更难听”。

土耳其军对9日进入叙利亚东北部，意图在己方边界与叙利亚库尔德武装控制区之间设立纵深30公里的“安全区”，用以安置暂住在土耳其的360万叙利亚难民。这一计划可能促使这些难民为避免今后遭强行遣返而前往欧洲。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安10日放狠话说，如果欧盟认定土方的军事行动是“侵略”叙利亚，他将允许住在土耳其的叙利亚难民进入欧洲。

西亚尔托说，匈牙利南部与塞尔维亚的边界是难民经由巴尔干通道进入欧盟的第一道坎，欧盟应该预防难民潮再次出现。

埃尔多安希望国际社会出资支持土耳其的“安全区”计划，但欧盟曾说不会向这一计划提供任何资金支持。

叙利亚冲突爆发至今，超过100万叙利亚难民入境欧洲。依据欧盟与土耳其2016年达成的协议，欧盟承诺向土方提供60亿欧元（约合66亿美元），换取土方限制叙利亚难民借道土耳其前往欧洲。埃尔多安说，这笔钱只有半数到账。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、杨牧)