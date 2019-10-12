英爱领导人为“脱欧”协议保留生机

英国首相鲍里斯·约翰逊与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡10日面谈，为英国有协议退出欧洲联盟保留一丝希望。两人随后发表联合声明，说双方可以看到一条“路径”，通往英国与欧盟可能达成的“脱欧”协议。

然而，英欧双方普遍预期，赶在10月31日“脱欧”期限前达成协议时间紧、任务重。如何解决英国北爱尔兰地区和爱尔兰之间的边界和关税问题仍然是难点。

【一线生机】

约翰逊和瓦拉德卡10日在英格兰西北部柴郡的桑顿庄园面谈大约3小时，多数时间是一对一会晤，时长远超预期。两人会后表态积极，说“双方同意，可以看到一条通向可能协议的路径”。

瓦拉德卡返回爱尔兰首都都柏林途中召开临时记者会，进一步释放积极信号，说双方“可能及时就‘脱欧’协议达成一致，允许英国10月底以前有序离开欧盟”。“我现在绝对确信，爱尔兰和英国都希望达成一份符合爱尔兰、英国和欧盟整体利益的协议。”

不过，瓦拉德卡强调：“凡事都难十拿九稳，不少事情不受我掌控。”他说，双方仍有问题需要解决，包括如何“确保适用于北爱地区的任何长期安排获得北爱民众许可”以及如何确保北爱与爱尔兰之间“不设关税边界”。

路透社报道，约翰逊会后没有作进一步阐释。双方没有披露所达成共识的具体细节。

英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格认为，在欧盟领导人接连嘲讽英国的“脱欧”方案后，瓦拉德卡公开传递积极信号十分重要。

英国天空新闻频道政治新闻编辑贝丝·里格比同样感受到双方立场变化。她认为，48小时前，约翰逊的“脱欧”方案濒临死亡；他与瓦拉德卡的会晤令英欧达成“脱欧”协议的前景“复活”。

【两条前路】

因对细节知之甚少，一些英国媒体推测，约翰逊和瓦拉德卡是否过分夸大会谈的正面成果，以避免承担责任；又或者，两人是否过分解读彼此愿意作出让步的程度。

英国北爱尔兰事务大臣朱利安·史密斯告诉英国广播公司，乐见英爱领导人“会谈释放的积极性”，“我们确实需要妥协，需要团结到一起并通融”。他披露，“一个明显的可能”选项是，英方放弃授权北爱地区的单一政党对是否留在欧盟统一市场一票否决。约翰逊上周在“脱欧”方案中提出这一方案，招致欧盟强烈反对。

就英欧围绕北爱边界问题的关键分歧，天空新闻频道给出两种可能的解决方案。

第一种大方向是沿用前首相特雷莎·梅构建英欧“关税伙伴关系”的想法，在北爱民众允许的前提下让北爱离开关税同盟，但遵循一定的欧盟关税规则，同时执行欧盟进口产品关税。

一些人同时提出，坚持特雷莎·梅对“备份安排”加诸时限的要求。现有“脱欧”协议中的“备份安排”不设时限、无法单边退出，要求英国留在关税同盟，直到找到解决北爱边界的替代方案。

第二种大方向由英国“脱欧”谈判代表披露，提议10月底以前与欧盟签署“缩水”版自由贸易协定。英方一些人希望，完全摒弃现有“脱欧”协议，转而与欧盟签署更直接的自贸协定，为双方达成更宽泛的新“脱欧”协议奠定基础。

英欧自贸协定有望让双方取消互征货物关税，但不可避免地将在边界恢复设置实体海关和检查站。英方希望，欧盟其他成员国能在爱尔兰总理瓦拉德卡力挺英国后转变立场、作出让步。

【三方立场】

尽管瓦拉德卡和约翰逊对达成“脱欧”协议表达乐观，英国能否如期有序“脱欧”仍需多方妥协。

《卫报》报道，瓦拉德卡需要向欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶主持的27个欧盟成员国谈判团队通报，涉及双方为重启新近停滞的“脱欧”磋商是否已取得足够进展。

法新社报道，巴尼耶与英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利定于11日举行工作早餐会。这将检验英爱领导人确认的达成协议“路径”是否可行。巴尼耶随后将向欧盟其他成员国使节通报，双方能否开始谈判“脱欧”协议的法律文本。

一些不愿公开身份的欧盟人士强调，赶在10月底以前达成“脱欧”协议时间紧迫，而“外交渠道”的谈判尚未正式启动。“能在10月17日和18日（欧盟）峰会前确定协议文本的想法滑稽可笑。”

在英国国内，约翰逊需要争取强硬“疑欧”派人士和政治盟友北爱民主统一党对“脱欧”协议的支持，以便协议“闯关”议会。这取决于他在北爱边界问题上究竟对瓦拉德卡作何让步。（海洋）（新华社专特稿）

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