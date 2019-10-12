北约秘书长敦促土耳其对叙北部军事行动保持克制

新华社伊斯坦布尔10月11日电（记者易爱军）土耳其外长恰武什奥卢11日呼吁北约在土方开展的反恐行动中与其保持“团结一致”，北约秘书长斯托尔滕贝格则呼吁土方在叙利亚北部的军事行动中“保持克制”。

恰武什奥卢当天在伊斯坦布尔与斯托尔滕贝格联合举行的新闻发布会上说，仅理解土耳其方面的合理担忧并不够，土方希望北约展示“毫不含糊的团结一致”。恰武什奥卢称，土耳其军队9日在叙北部对库尔德武装展开地面军事行动，目的在于终结土耳其边境的恐怖主义威胁，这对北约安全也至关重要。

斯托尔滕贝格表示，没有其他北约成员国像土耳其一样深受恐怖袭击和暴力之害，并收留了如此之多的叙利亚难民，但土方应当在叙北部军事行动中“保持克制”，北约对关押在叙北部地区监狱内的极端组织“伊斯兰国”成员感到担忧。

恰武什奥卢称，“伊斯兰国”针对土耳其的袭击最多，土方不可能释放其俘虏，且将会追究他们的责任，并继续坚决打击该组织和其他恐怖组织。

土耳其视叙利亚北部的库尔德武装为恐怖组织，但美国视这一武装为反恐作战合作伙伴。土耳其军队9日在叙利亚北部对库尔德武装发起打击行动，土总统埃尔多安称此举是为防止在土南部边境线上出现“恐怖主义走廊”，并促使叙利亚难民重返家园。

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