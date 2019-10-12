一觉醒来，情况有了新变化。

新一轮中美经贸高级别磋商，当地时间10月11日如期结束。

国社的消息很快发出。

10月10日至11日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方在两国元首重要共识指引下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

从消息内容看，本轮磋商在多个领域取得了实质性进展，讨论了后续安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

如何看待这个结果？

其实，结合这一轮磋商前后发生的各种情况判断，单纯用积极乐观或者消极悲观，都不足以描述目前的复杂局面。

在陶然笔记看来，本轮磋商在双方务实行动下在向前推进，但是要把这种势头保持下去，仍然非常考验双方的智慧和耐心。

首先，就磋商本身而言，要看到双方团队为推进磋商向前付出的努力。

本轮磋商在美国贸易代表办公室（USTR）办公楼举行，延续了简化形式，直奔主题的风格。

华盛顿时间10月10日上午8点57分左右，刘鹤副总理抵达USTR大楼，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦早早在门口迎接。

双方在门口会面寒暄，三位牵头人神态轻松，莱特希泽也露出难得的笑容。

三位牵头人在USTR大楼门口合影留念，之后陆续步入会场开始磋商。

据了解，10日当天正式磋商开始前，原计划有20分钟牵头人小范围会晤，分上下午两场，中午安排了午餐休息。

不过，网上传出的消息显示，10日的磋商从上午9点开始，谈了将近9个小时。其中只有仅仅两次5分钟的休息。另据陶然笔记了解，10日的牵头人小范围会晤谈了1小时20分钟。

有意思的是，在USTR大楼外蹲守的外媒记者未见中方代表团中午离开，倒是看见了送进磋商现场的汉堡外卖。

据说这是美方的提议——既然时间紧，不如中午就叫点外卖，抓紧时间继续。还是老样子，边吃边谈。

11日这天，也有一个小插曲。

有现场蹲守的记者在网上说，11日是莱特希泽72岁生日，上午中方代表团抵达时，刘鹤副总理祝他生日快乐。莱特希泽很高兴地表示感谢，拉着刘鹤副总理和姆努钦对现场的媒体挥手致意，说了一句“Birthday Wave”。

那么，两天时间里谈了些什么呢？

磋商前夕，刘鹤副总理10月9日会见美国工商界代表时就已经有所透露。

“中方此次抱着极大的诚意而来，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。”

双方的争分夺秒，共同努力，让这次磋商向前迈进了一步。

其次，就磋商面临的形势而言， 有进展，但也不必过于乐观。

从消息内容看，双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展，这样的进展，在过去多轮磋商中是不多见的。

不过，磋商在朝着解决问题的方向推进，但局势依然复杂。

一方面，美方对华加征关税尚未取消，中方反制措施也依然在实施。中美经贸摩擦的对峙局面没有彻底改观。

另一方面，美方一些人并没有放弃极限施压的手段。

比如，在本轮磋商期间，美国媒体释放出白宫考虑加大施压力度的风声——

“纽约时报10日报道称，知情人士透露，白宫考虑将谈判工具选项从关税扩展到限制中国进入美国资本市场、对中国企业进行更大程度的审查等。”

比如，在本轮磋商之前，美方一些人以“人权”为借口，将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁。美方一些人近期也频频声称中国介入美国的国内政治，让磋商形势更加复杂。

当然，复杂的形势从贸易战一开始就存在，美方几度议题设置的转换，屡屡给磋商增加难度。

但是，中国一年多来的立场原则与最初相比没有任何改变，表现出一贯淡定，近乎“佛系”。这大概是因为骨子里推崇“行胜于言”的道理。

我们说话，是算话的。

因此，不能因为本轮磋商有所进展而过于乐观，接下来的进程更需要务实的行动、高度的智慧和充分的耐心。

此外，继续向前推进磋商，真正解决当前问题，需要把求同存异这一条中美关系发展的宝贵经验用好用活。

从5月初的剑拔弩张，到6月以来的几度反转，再到如今中美重回谈判桌——人是坐下了，但中美间的分歧并未消除，更何况还有人不时玩点极限施压的老把戏，磋商气氛未见得就能一下子彻底扭转。

双方都需要调整空间，增加互信，创造利于磋商的积极氛围，所谓“事缓则圆”。

但是，要做到这一点很不容易，这也是当前中美关系面临的新形势所决定。

我们认为可以实现彼此的共赢，他们觉得可能触碰他们的“存量”。

“打打谈谈，边打边谈”，可能成为常态，我们也要尽快适应这种常态。

那么，这是否意味着中美会出现大范围的摩擦和矛盾，乃至于冲突？

这种可能性不能说没有，但要看到另外一种更大的可能——

中美仍然可以找到一条能够管控分歧，又能够兼顾彼此利益最大公约数的相处模式。

如果美方能够更加深刻地认识到“贸易战没有赢家”，在平等和相互尊重的基础上，与中方通过磋商和合作解决问题，那么这场旷日持久的贸易摩擦，未尝不会找到实质性解决的办法，加征的全部关税也能早日全部取消。

中美经贸问题如果能妥善解决，将给中美其他领域的分歧管控开个好头，这无论是对中美两国还是对世界而言，都具有十分重大的意义。

从历史上看，《上海公报》作为中美关系正常化的转折点和标志，正是历史发展和实践的结果。

在那之前，中美之间吵过架，较过劲，一度激烈对抗过。但是，在除了合作之外的所有相处方式都尝试过之后，中美最终选择了求同存异这条道路。

中美两国“合则两利，斗则俱伤”，绝不是一句空话。

有分歧但不回避分歧，公开表达。有矛盾但不忽视共同利益，求同存异。

不过，这并不是单方面能完成的任务。

只有双方真正做到求同存异，才能真正打开解决问题的突破口，直至取消全部加征关税。

(责编：牛镛、岳弘彬)